【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻

▲ 沙田富東閣推$168片皮鴨優惠，掀起各區街坊團購熱潮。

在疫情及晚市禁堂食令之下，不少食肆生意受到打擊，紛紛「告急」並推出外賣優惠。沙田一間酒樓日前推出$168「片皮鴨一食」優惠，意外引起多區街坊團購，現時每日訂單逾百隻！

多區街坊團購片皮鴨 日賣過百隻

在疫情第三波爆發之下，沙田富東閣海鮮酒家曾於7月底暫停堂食一星期，生意大受影響。雖然近日已恢復堂食，但仍推出不同外賣優惠吸引更多食客。當中「片皮鴨一食」優惠，意外吸引不少區外客人紛紛團購。由宣傳單張上可見，星期一至五只需要$168一隻片皮鴨，星期六、日及公眾假期則是$188。有指近日價錢已調整至$198，仍然無阻市民訂購。

▲ 外賣片皮鴨數量誇張。（圖片來源：Mei Foo美孚 Facebook群組）

團購片皮鴨熱潮首先在青衣出現，青衣區外賣團購服務「飯飯到家」向富東閣訂購120隻片皮鴨，更入數落2萬元訂金。

事件隨即引起其他區居民模仿，有土瓜灣及紅磡有街坊聯手團購223隻片皮鴨。當中荃灣區外賣服務「外賣仔」更一次過團購480隻片皮鴨，認購名額在不足24小時額滿。480隻片皮鴨將在9月1日、3日、8日及9日，每日運送120隻給街坊。目前仍有多區正在舉辦團購，光是大埔已有兩團，其他已知地區有觀塘、將軍澳及南區等等，非常誇張。

不少網民擔心片鴨的師傅，「師傅手斷未」、「師傅會唔會唔想再片鴨」。有富東閣員工亦笑言師傅「片到發惡夢」，但就強調並非只有一個師傅片鴨，有其他同事幫忙。

富東閣：你們的厚愛令幹事充滿力量

意外引起團購熱潮後，富東閣亦在Facebook衷心多謝街坊支持富東閣片皮鴨，並特別點名馬灣和青衣的街坊。

他們指街坊的厚愛令一班原來很「頹」的幹事充滿力量，又提到雖然酒樓仍在虧蝕，但仍會努力做到最好。他們甚至希望街坊在業界寒冬中光顧其他店舖：

最近在疫情及政策下，我們經歷多次挫折。但就是因為有你，我們仍堅守信念，努力為大家服務。

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責任編輯：徐穎彤