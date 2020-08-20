【新冠肺炎】區分新冠肺炎及感冒患者失去味覺程度　歐洲研究：新冠肺炎患者無法分辨這2種味道

▲ 研究指出，新冠肺炎患者無法分辨2種味道。

失去嗅覺和味覺是確診新冠肺炎的重要症狀，不過感冒患者兩種感官也有機會受損，可如何區分新冠肺炎和感冒？歐洲一項最新研究結果顯示，新冠肺炎患者失去味覺的情況更為嚴重，並指出靠兩種味道可分辨兩類患者。

綜合外媒報道，歐洲嗅覺障礙專家小組本周三（19日）發表研究結果，指出新冠肺炎與感冒患者的分別。研究指出，新冠狀病毒會影響大腦和神經系統，導致與嗅覺和味覺有關的神經細胞受損。

研究團隊對30名志願者進行嗅覺和味覺測試，包括10名新冠肺炎患者、10名重感冒患者及10名健康人士。結果發現，新冠肺炎患者失去味覺的情況更嚴重，他們識別氣味的能力較弱，而且根本無法分辨苦味或甜味。

來自英國東英吉利亞大學（University of East Anglia）的首席研究員Carl Philpott教授表示，「新冠病毒似乎特別影響甜味和苦味的感知，因為它們在先天免疫系統中起著重要作用。」

他又指，大眾可用咖啡、蒜頭、橙、檸檬、糖自行測試味覺和嗅覺。但他強調，若有人認為自己可能感染新冠肺炎，則須進行用作診斷的咽喉或鼻咽拭子測試。

隨著時間，參與研究的新冠肺炎及重感冒患者味覺和嗅覺兩方面也有所改善，不過只有30％新冠肺炎患者完全康復。研究人員指，可能有部份新冠肺炎患者清除病毒後，失去味覺的情況會持續。

不過研究人員承認，是次研究規模小，有其局限性，日後需要更多的研究，以確定在大量新冠肺炎及感冒患者中是否也有類似發現。

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責任編輯：羅嘉欣