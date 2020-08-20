【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親

▲ 一名老師爸爸長期在家工作戴口罩仍染疫身亡。

新冠肺炎未有平息跡象，不少人繼續在家工作，但Home office仍需提防染疫漏洞。美國加州一名日裔音樂老師，因學校自3月停課，故一直在家工作及教學。他深知自己有長期病患，已經好小心時刻在家戴口罩，卻依然離奇染疫，最終不幸病逝，令妻女深受打擊。

美國確診個案至今已超過5.7百萬，近18萬人死亡，其中以加州疫情最嚴重。據美國《Press-Telegram》報道，其中一名死者61歲日裔音樂老師中原格林（Glen Nakahara），是不知源頭的染疫個案。

染疫2星期前曾出席葬禮

在3月加州疫情爆發後，當地隨即停課，中原格林老師一直在家工作。由於自己患有高血壓和糖尿病等健康問題，是高危一族，故他已非常謹慎，在家也經常戴口罩，但病毒仍有入侵機會。

6月11日，妻子Donna Nakahara住在療養院的父親，死於新冠病毒併發症，2星期後一家人舉行葬禮。到7月8日，Glen開始出現喉嚨痛，曾問妻子索取止痛藥；惟他的病情惡化，10日後被送院治療。

妻同確診一度失去嗅覺味覺

同日，Donna也出現輕微症狀，包括咳嗽發燒、失去嗅覺味覺等情況，最後亦確診需在家隔離治療，不久康復，期間將女兒送到親友家暫住。

7月25日，中原格林的病情似乎有好轉，妻子準備迎接丈夫回家。沒料到翌日即接到醫生電話，指他出現了異丙酚輸注症候群（Propofol infusion syndrome），須靠呼吸器維生。

6星期內失去爸爸及丈夫

妻子與丈夫透過視像通話，丈夫的語調逐漸平緩，突然心臟驟停，妻子目擊了丈夫斷氣一刻。當日正是他們結婚20周年後的1個月，且6周內面對第二名至親死亡。幸好女兒非常堅強，更反過來安慰媽媽她，令Donna非常欣慰。

我女兒很堅強和自主，還說我們要讓自己忙碌；如果沒有她，我還不知該怎麽辦。

梁子超︰家人確診需加強消毒廁所

家人同住一室仍有傳染風險，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提醒，一旦有家人確診，所有人在家中都需要戴上口罩，分開食飯、加強清潔雙手，接觸過的物品亦需妥善清理消毒。確診者如獨處房間時要打開窗戶，保持空氣流通。

另外洗手間亦要加強消毒，病人如廁後沖水時要蓋好馬桶，並以1:99漂白水消毒馬桶及觸碰過的位置。而沖廁時要打開廁所門，開抽氣扇待5至10分鐘，才讓下一位使用。

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責任編輯︰林綺玲