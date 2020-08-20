食環署防蚊工作成效受質疑　申訴署展開主動調查

▲ 申訴專員公署稱，主動調查食環署防蚊和滅蚊工作成效。（清潔龍阿德fb）

申訴專員公署宣布展開主動調查，審研食環署防蚊和滅蚊工作成效。



公署稱，現時食環署轄下的防治蟲鼠隊，負責於全港公眾地方防蚊和滅蚊，包括放置誘蚊產卵器監察蚊子滋生情況、清除積水和噴灑化學物滅蚊。該署亦負責為其他政府部門，提供技術支援及培訓，協助防治蚊患。



社會有意見認為，食環署放置誘蚊產卵器地點不全面，致調查結果不準確；而該署公布的蚊患指數有滯後，令市民未能掌握最新情況。傳媒亦曾報道某些地區在個別月份的蚊患指數偏高，顯示蚊患情況嚴重；而食環署對防治蟲鼠隊的管理成效亦受質疑。



申訴專員趙慧賢表示，蚊患滋擾市民日常生活，亦會傳播登革熱和日本腦炎等嚴重傳染病。根據衞生防護中心資料，近年本港登革熱個案錄升勢，由2016年的124宗，升至去年198宗，情況不容忽視。公署展開主動調查，旨在審研食環署如何處理蚊患問題，包括對防治蟲鼠隊的管理、對蚊患情況的評估，以及所採取的防控措施，以分析其工作成效，並在有需要時向該署提出改善建議。

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責任編輯：吳卓峰