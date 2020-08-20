【新冠肺炎】印度返港市民可透過其他航空公司抵港　梁子超：禁印航客機來港2周作用有限　

▲ 港府由8月18日起至8月31日禁止印度航空客機抵港2周，梁子超認為作用有限。（資料圖片）

本港近日多宗輸入個案均來自印度，港府由8月18日起至8月31日禁止印度航空營運的客機抵港2周。呼吸系統專科醫生梁子超指，有關做法與國內一致，可讓航空公司了解程序上的問題，亦可減少由當地返港人士的數量，惟認為欲返港人士仍可透過其他航空公司回港，故措施作用有限。

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梁子超續說，目前不清楚當地檢測是否出現問題，或許與兩地檢測敏感度不同有關，即使當地檢測呈陰性，來港後可以變回陽性。他又指，印度當地疫情嚴重，即使檢測呈陰性，並不代表是沒有被感染，擔心仍有不少人士仍處於病毒潛伏期。

他坦言，即使當地有假認證問題，只能透過印度政府規管，本港當局無法控制，只能透過停航方式，提醒相關航空公司要留意。他相信，措施不只是針對印度航空，若有其他航空公司其中一班航班有多名確診者，當局亦會進行規管。

對於印度航空同一航班已有13名乘客抵港後確診，梁子超指，雖然飛機空氣流量高、通風好，惟地方狹窄，特別是長途航班，乘客會除口罩進食，又會使用同一公用設施，仍有機會透過飛沫、空氣傳播等方式感染。

他續說，由於乘客在機上只是剛受感染，病毒即處於潛伏期，難以在亞博館檢測時呈陽性結果，或至酒店檢疫期間才發病，繼而傳染酒店員工或其他住客，令病毒擴散出社區。

梁子超認為，本港針對由高風險地區返港的人士的措施仍有漏洞，目前只要求他們返港後進入自己預訂的酒店隔離14天，惟酒店規管措施不嚴謹，不時會出現有人離開房間或酒店的情況，對社區構成風險。

他坦言，現時檢疫安排粗疏，為本港帶來持續威脅，建議在第三波疫情受控時，政府應要加大檢疫措施的數量，安排他們重新進入檢疫中心或指定酒店定點隔離14天，配合有相關人員監察他們的狀況，減少病毒走入社區的機會。

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梁子超提到，目前機場已回復轉機服務，惟即使由高風險地區來港轉機的人士，不需出示過去72小時病毒檢測呈陰性的結果，若然他身上帶有病毒，就有機會傳給同機返港的市民，或在機場禁區傳開去，認為有關漏洞需要堵塞。

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記者：陳子謙