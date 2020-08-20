  • 31°C
香港時間 : 2020820日 (週四) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【麥路人】郭富城新作預計9月上映期待市道復甦　影帝城城+影后千嬅關懷基層

娛樂 13:16 2020/08/20

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

郭富城主演的《麥路人》下月上映。

新冠肺炎重創娛樂事業，不少電影也延後上映，由郭富城及楊千嬅主演的寫實電影《麥路人》終鐵定9月中上映，片方發放最新一輯預告。

郭富城當知道影片終於上映，抱著非常期待的心情，《麥路人》可說是他近年演出比較滿意的作品，他被劇本深深打動。

【天王嫂生日】方媛城城情變傳聞不攻自破　郭富城為太太慶生放閃：幸福快樂

戲中阿城以一個頹廢造型示人，扮演失意落魄的過氣才俊，在社會邊緣上掙扎求存，角色很痛苦內斂，很好發揮。

他說：「拍攝期間，我也特地不進食，加強捱餓感去演出，而拍攝時不斷吸煙、咳嗽，拍攝中途連自己也以為真的患重病了，擔心了一下子，因為拍得很投入，這是一部由心出發的作品，各位對手也很出色！」

郭富城為角色刻意捱餓，達至頹廢感覺。

說到電影市道經歷差不多半年的停擺，《麥路人》及其他港片能陸陸續續上映，阿城希望大家齊心協力為市場帶來一波真正的反彈。

阿城表示：「希望有更多觀眾能看到出色而有心的港產片，並且全力入戲院去支持，這個對現階段的影市來說才是最重要的。」

至於女主角楊千嬅在片中以「素顏」示人，更感謝郭富城助她入戲，千嬅笑說：「今次飾演落魄歌女，一時濃妝，一時素顏，是以真正的中女身份示人，一於以真實感情去投入角色感動觀眾。而首次和Aaron 合作，我被他的情緒帶動下，很快進入角色，也謝謝這位好對手。」

楊千嬅戲中演失意歌手。

《麥路人》更找來「老戲骨」客串，包括萬梓良、張達明、鮑起靜，電影更在今屆的香港電影金像獎中，首獲十項提名，包括最佳影片。當中張達明更勇奪最佳男配角，並參與不少海外的電影節。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后　精神病患者同樣有權去愛與被愛
14:34 2020/07/02
【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后　精神病患者同樣有權去愛與被愛
【金像獎】資深綠葉太保擊低古天樂成影帝　入行50年太保：已覺人生無憾
15:41 2020/05/06
【金像獎】資深綠葉太保擊低古天樂成影帝　入行50年太保：已覺人生無憾
【金都】鄧麗欣拍拖著重建立互信關係　Stephy結婚只要求男友做一件事
18:25 2020/06/10
【金都】鄧麗欣拍拖著重建立互信關係　Stephy結婚只要求男友做一件事
【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作　導演丈夫為一場戲激嬲老婆
18:37 2020/06/19
【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作　導演丈夫為一場戲激嬲老婆
【死因無可疑】陳家樂曾入行賣保險　善意待人卻屢被誤會　
11:35 2020/06/22
【死因無可疑】陳家樂曾入行賣保險　善意待人卻屢被誤會　
麥路人 郭富城 楊千嬅 顧定軒 張達明 萬梓良 電影 香港電影金像獎 娛樂行業 麥當勞

最高瀏覽

【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
13:25 2020/08/19
【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
13:56 2020/08/18
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工
15:59 2020/08/18
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工