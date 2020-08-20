【麥路人】郭富城新作預計9月上映期待市道復甦　影帝城城+影后千嬅關懷基層

▲ 郭富城主演的《麥路人》下月上映。

新冠肺炎重創娛樂事業，不少電影也延後上映，由郭富城及楊千嬅主演的寫實電影《麥路人》終鐵定9月中上映，片方發放最新一輯預告。

郭富城當知道影片終於上映，抱著非常期待的心情，《麥路人》可說是他近年演出比較滿意的作品，他被劇本深深打動。

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戲中阿城以一個頹廢造型示人，扮演失意落魄的過氣才俊，在社會邊緣上掙扎求存，角色很痛苦內斂，很好發揮。

他說：「拍攝期間，我也特地不進食，加強捱餓感去演出，而拍攝時不斷吸煙、咳嗽，拍攝中途連自己也以為真的患重病了，擔心了一下子，因為拍得很投入，這是一部由心出發的作品，各位對手也很出色！」

▲ 郭富城為角色刻意捱餓，達至頹廢感覺。

說到電影市道經歷差不多半年的停擺，《麥路人》及其他港片能陸陸續續上映，阿城希望大家齊心協力為市場帶來一波真正的反彈。

阿城表示：「希望有更多觀眾能看到出色而有心的港產片，並且全力入戲院去支持，這個對現階段的影市來說才是最重要的。」

至於女主角楊千嬅在片中以「素顏」示人，更感謝郭富城助她入戲，千嬅笑說：「今次飾演落魄歌女，一時濃妝，一時素顏，是以真正的中女身份示人，一於以真實感情去投入角色感動觀眾。而首次和Aaron 合作，我被他的情緒帶動下，很快進入角色，也謝謝這位好對手。」

▲ 楊千嬅戲中演失意歌手。

《麥路人》更找來「老戲骨」客串，包括萬梓良、張達明、鮑起靜，電影更在今屆的香港電影金像獎中，首獲十項提名，包括最佳影片。當中張達明更勇奪最佳男配角，並參與不少海外的電影節。