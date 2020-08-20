【恐怖外傭】外傭沖奶粉疑報復　吐一大啖口水入奶樽餵BB

▲ 有外傭疑報復於沖奶粉時加料，吐一大啖口水入奶樽，畫面噁心。

好外傭難求，遇上工作表現不佳的外傭，只會為自己增添煩惱。近日，社交媒體流傳一段影片，從影片中可見外傭為少主沖奶粉，從奶粉罐一羹羹奶粉倒入奶樽，正當沖好之時，外傭噁心地向奶樽吐出一大啖口水，畫面極之恐怖。

從影片可見，雖然未知外傭有否將「加料奶」餵給家中的少主飲用，但外傭的做法非常不衛生，而且正值疫情當道之時，小朋友容易受病菌感染，理應加強確保家中及食物的衛生。

外傭疑報復僱主於奶中加料

據悉，涉事外傭懷疑報復僱主在奶中加料，目前已被僱主解僱，有網民勸喻各位僱主，即使疫情下外傭需求大，不過仍需審慎處理聘請外傭一事。不少網民看畢短片批評外傭超級噁心及恐怖，「點解咁樣對一個BB」及「呢種人究竟係咩心態」。

有外傭曾於粥內「加料」

不過，外傭於食物中「加料」事件屢見不鮮，今年一名印傭於僱主的粥內加入類固醇，導致女僱主嚴重水腫，最終承認意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等5罪，共被判囚8個半月。

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責任編輯：王明芳