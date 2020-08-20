【恐怖意外】24歲少女跟明星用真空吸黑頭機　使用3分鐘吸出6道瘀痕險毀容

▲ 24歲少女跟明星用真空吸黑頭機，結果吸出六道瘀痕險毀容。

使用美容產品切勿跟風。英國一名24歲少女因見到明星Katie Price在Instagram推薦使用真空吸黑頭機後，自己也買了一部使用，結果導致臉部出現多道瘀痕。

據《Dailymail》報道，24歲少女Safia Hartwell見到明星Katie Price在Instagram分享使用一部真空吸黑頭機，於是也花了20英鎊購買。

但當自己使用時，她跟隨影片教學，開了最低吸力，然後在臉上刷了約3分鐘，好讓可擦過皮膚及吸出黑頭，結果皮膚馬上發紅。當時她以為紅痕會在5分鐘內消失，結果在20分鐘後，一照鏡就見到自己的臉上有很多瘀痕，像被人重打一樣。

這部機令我臉部受損，頭幾日又疼又腫。希望不會造成永久損傷。使用這些產品前請三思！就算有明星推介，也不要上當！

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TOPick曾訪問皮膚科專科醫生陳厚毅，分享過一些清除黑頭的方法：

蛋白配化妝綿：以漿力原理把黑頭黏出

鹽+牛奶：鹽雖然有消炎作用，但用在臉上的鹽，份量不足以消炎，因此只可作磨砂用途。磨砂時注意力度及次數，過度磨砂有機會刺激敏感皮膚。

凡士林：可軟化角質層，使粉刺更易被綿花棒擠開，但並沒有治療粉刺作用。

牙線：以壓力將黑頭擠走，效果有點像常人用針清方法去黑頭，但只治標不治本。

針清：有即時去黑頭效果，但不建議使用，因針清可擴大毛孔，且有機會因清潔不足，在針清過程中將暗瘡細菌傳來傳去。

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陳醫生建議以上方法大約一星期使用一次，由於不同人的肌膚狀況都不同，如果感到痛楚或出現敏感，便要馬上停用。

他又表示，如有黑頭或白頭時，千萬不要用手擠，因一擠污垢就會縮入去，愈推愈入，令毛孔變得更粗大。而如生暗瘡時，最重要是要保持作息定時，改善日常生活習慣，同時要保持臉部清潔，如早晚各洗一次臉、徹底卸妝，若情況沒有改善就要看醫生，最重要是「愈早醫愈好」。

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責任編輯：羅嘉欣