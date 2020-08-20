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【Casada】王君馨性感拍MV點擊逾30萬 Grace投入感情靠跟丈夫撒嬌

娛樂 13:21 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

王君馨在MV大騷性感。

王君馨自資6位數推出新歌《Casada》，並參與作曲、填詞，歌曲講述結婚心情，MV推出至今點擊已逾30萬，更打入903歌曲榜第二位、港台中文歌曲龍虎榜第十位，成績不俗。

王君馨老友王梓軒亦越洋支持，與她聯手開IG直播，笑談君馨新歌同婚後都十分性感，君馨在《Casada》MV充分表現性感一面，視覺效果非常豐富。

婚後君馨保持身型苗條。

君馨表示：「拍《Casada》學多了MV的攝影、燈光、舞蹈、拍攝過程，發覺自己對MV的拍攝真有好大的興趣！即將拍多幾個導演和camera man，有可能將會試做MV導演。」梓軒相當支持，並指稍後會找君馨初試牛刀。

君馨亦分享：「因為黃昏好短暫，短shot拍完未睇就要拍下一個鏡頭，如果時間許可，我可以再tune多少少眼神和咪嘴，咪嘴時嘴部動作要誇張些！」

梓軒亦同意：「對，唱歌跟咪嘴個樣不同，反而個口郁得大些就似live。」

MV在沙灘拍攝。

君馨笑話：「一路roll機、一路跳舞、咪咀，攝影師亦會給好多direction，例如；呢度要more shoulder、頭髮再撥一次，眼神再電多啲，旁邊看你拍MV的以為你傻了，真係人都癲呀。」

5年前，兩人合作歌曲《隱型》，梓軒首次為君馨監製，他指：「我們搵你把聲時，你慣了好girly，把聲好高好尖，但唱《隱型》時要你咬字清楚又有型，今次點搵《Casada》把聲？」

君馨稱：「今次唱出來想要有一把舒服聲線、好似平時跟老公傾偈，或者同老公撒嬌，拍戲容易搵，因為不同角色會用不同聲線，但唱歌要慢慢去搵一個屬於自己聲音。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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