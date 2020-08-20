【牛津研究】蜂蜜最能治療感冒咳嗽　無副作用比抗生素更有效

▲ 牛津大學研究指出，蜂蜜最能治療感冒咳嗽，比抗生素更有效。

蜂蜜向來被民間視為治療喉嚨痛、咳嗽的偏方，但原來蜂蜜的治療效果是有根有據！英國牛津大學一項最新研究指出，當出現咳嗽、鼻塞及喉嚨痛等上呼吸道感染症狀時，蜂蜜的療效比抗生素或非處方藥物的療效果更好，並且沒有副作用。專家建議，醫生可用蜂蜜取代抗生素醫治病人，免去出現抗藥性的可能。

綜合英國媒體報道，牛津大學有研究人員認為，上呼吸道感染是感冒常見症狀，醫生通常使用抗生素治療，但療效並非顯著，又容易令細菌出現抗藥性。研究人員於是進行回顧研究，對數據庫的相關研究進行分析，比對蜂蜜及其他常見藥物如抗組織胺藥、止咳藥、袪痰劑、和止痛藥等，在治療及緩解上呼吸道感染症狀的效果。

研究團隊找到 14 項臨床試驗，涵蓋1761名各年齡層的人士，結果發現，蜂蜜減輕上呼吸道症狀最為有效，特別是在緩和咳嗽頻率和嚴重性上，效果比普通感冒藥平均好36%，改善咳嗽嚴重率達44%，亦不像其他藥物會出現副作用。另外也有2項研究指出，用蜂蜜治療上呼吸道感染的人士，可提早1至2天康復。

研究人員表示，醫生日後為病人處方上呼吸道治療藥物時，可使用蜂蜜代替抗生素。但團隊同時提醒，蜂蜜是複合物質，不同蜂蜜會有不同影響，並非所有蜂蜜對療效都是相同，還需要進一步研究確認療效。相關研究已於《BMJ Evidence Based Medicine》中刊出。

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責任編輯：羅嘉欣