【豬隊友】教師姑仔無暇湊B老公叫老婆幫手　港媽難頂湊兩B︰寧願返工

▲ 任職教師的姑仔即將開學無暇湊B，老公主動提出接BB回家照顧。

照顧BB不容易，有港媽照顧自己6個月大BB已夠忙碌，「豬隊友」老公的多口，隨時令她要幫手照顧多一個初生BB。任職教師的姑仔即將開學無暇湊B，老公主動提出接BB回家一起照顧。全職媽媽老婆想推卻，更大呻寧願外出工作，令夫妻關係變得緊張，而港媽有感自己的想法是否不近人情。

拒絕幫姑仔湊仔

一名特意辭職成為全職媽媽去湊B的港媽近日在討論區「親子王國」發帖，帖文以「我拒絕幫姑仔湊仔係咪好不近人情？」為題，她表示自己有6個月大的BB，老師姑仔的BB兩個月大。事源是姑仔快要開學需要長老幫忙，港媽得知叫奶奶不用再幫手煮飯，可直接過姑仔那邊住照顧BB。可是奶奶不喜歡那邊家中有狗，不想過去。此時，老公提出建議令港媽大感頭痛。

最後我老公話帶個BB返我屋企，奶奶過嚟，我同奶奶一齊睇住兩個BB。

憂難湊3個月及7個月大BB

姑仔希望返工前放低BB，放工接回。如果接姑仔的BB回家大約是一個月後，到時港媽的BB約7個月大，屆時大概可以坐穩、連續翻身、開始爬，預計要費心神照顧。兩位BB的照顧需要不同，港媽雖然是全職媽媽，但感到吃力，生怕自身難保，想拒絕可是有感會很決絕，陷入兩難。

已經成日無時停，而家趁BB瞓覺嘅時候做家務同休息吓。如果屋企再多個B，一個3個月同一個7個月，諗起已經想死。我同我老公講如果咁樣我寧願返出嚟做嘢，我咁樣講係咪好衰？

丈夫不滿老婆拒絕幫手

港媽再補充表示姑仔曾拜託過長老幫忙照顧嬰兒，但奶奶以身體理由拒絕了，而姑仔一家日後打算租住三層村屋與自己的奶奶同住，由對方照顧孫兒。

她又指當自己拒絕丈夫的提議後，老公立刻感到不滿連日「黑面」示人，不過她反而減輕了內疚感。

網民支持︰幫人是量力而為

有關帖文引起網民熱議，不少港媽支持拒絕請求，認為幫人是量力而為，姑仔有難處，但亦沒理由為難別人，留言包括「一啲都唔衰，人都癲，真係寧願出來返工 」及「有排煩，易請難送 」。

此外有網民大指老公是豬隊友，留言表示︰「男人覺得湊多個B好簡單，但就算多個人睇，其實湊兩個咁細都好吃力」及「 你老公講就易 」。還有網民提出建議，姑仔大可聘請外傭，或將BB湊過去奶奶屋企。

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責任編輯︰王明芳