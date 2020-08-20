▲ 華大基因測序試劑被指涉侵權，法官下月中處理臨時禁令。（資料圖片）

政府擬推行普及社區檢測計劃，負責檢測的內地機構之一的華大基因，與其他關聯公司日前遭英國基因科技公司Illumina入稟本港高等法院，指華大智造出售的核酸測序試劑套裝侵犯Illumina在港註冊的知識產權，Illumina要求法庭頒令禁制在本港出售產品等，案件今(20日)於高等法院進行指示聆訊。原告指專利權限期有限，要求案件盡快聆訊，法官押後至9月中再作案件管理聆訊，屆時並處理臨時禁制令之申請，聆訊則排期至2021年2月進行。

原告Illumina Cambridge Limited；答辯人深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI INTERNATIONAL SALES CO., LIMITED、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司及華大基因健康科技（香港）有限公司。

法官今作指示聆訊時指，擬給予時間雙方存檔證據，以及先得悉答辯人提出的抗辯理由，並要求提供有關銷售記錄等資料，冀縮窄有關臨時禁制令涉及的業務範圍。法官並問及華大一方，涉案專利產品與新冠肺炎進行檢測事宜是否有關聯，華大一方表示沒有。

原告一方指有關專利權限期只有2至3年，望法庭可於今年11月或12月展開聆訊，並要求答辯人先作出臨時承諾。原告指英國法庭早前已頒下臨時禁制令，並訂於今年11月進行聆訊，至於比利時、德國、西班牙及瑞士等地方的訴訟，則分別於今年及明年展開。

法官將本案押後至9月16日作案件管理聆訊，期間雙方須呈交誓章，屆時再處理有關臨時禁制令之申請，並希望答辯一方能作出臨時承諾。至於聆訊則排期於2021年2月24日進行，預計需時3天，法官則希望雙方能於押後期間，收窄須處理範圍，將聆訊縮短至1天完成。

原告早前於入稟狀指控答辯人侵犯知識產權，要求法庭聲明由原告於本港註冊的「 用於多核甘酸定序的修飾核苷酸 」專利遭答辯人侵犯，並要求法庭頒令禁止答辯人繼續在港出售含有原告已註冊專利的化學結構之測序產品，或提供相關測序服務等侵權行為。

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記者：林育慧