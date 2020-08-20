民主黨：將根據全港抽樣民調結果決定未來一年是否留任

▲ （陳永康攝）

全國人大常委會通過第六屆立法會延任至少一年，民主黨今日（20）表示，去留問題將透過具公信力的民調機構，進行全港抽樣性民調，以民調結果作為判斷去留的基礎。

黨主席胡志偉表示，民主黨內部傾向留守議會，以拖延具爭議法案，以及監察公帑運用，但留意到，大家都重視民主派去留問題的民意基礎，因此決定透過民調作判斷。胡志偉稱，已和其他泛民政黨交流意見，暫時只有民主黨參與，相信其他板塊會以「和而不同」的態度尋求共識。

立法會議員林卓廷稱，民主黨會找一個具公信力、獨立及專業的民調機構進行民調，再請專家、學者進行分析，強調民主黨會服膺民調結果，並不會干預民調過程。林卓廷又稱，希望在進行民調之前，可進行至少一次辯論，讓主張去留雙方表達意見，又希望市民積極聽取雙方的論據，考慮清楚去留可能導致的後果，他形容，這個後果是要全港市民一起承擔的。

至於何時進行辯論、找哪間機構做民調，林卓廷稱尚未有細節和時間表，但強調，不會干預民調過程，民主黨會服膺民調結果。

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記者：林曉君