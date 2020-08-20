【剪髮中伏】帶兒到深水埗舊式髮廊30元剪髮　港媽不滿兩邊剷青變陸軍裝

▲ 有港媽帶兒子到深水埗舊式髮廊以30元剪髮，不料兩邊剷青變成陸軍裝。

剪頭髮就是一個大冒險，遇上不合意的髮型師可能是中伏的開始。有港媽日前於社交媒體發帖，指帶兒子到深水埗一間舊式髮廊以30元剪髮，不滿對方將兒子兩邊剷青變陸軍裝，甚至上載相片公審該間髮廊。

該名港媽於Facebook群組「深水埗街坊會」分享兒子剪髮中伏的經歷。早前，港媽帶著兒子到深水埗一間小型舊式髮廊剪頭髮，一進門便見一名近50歲又沒有佩戴口罩的髮型師，當時已略有不滿。

手挽餸菜欲放地下被喝止

因港媽當時手挽大包小包，打算進入髮廊後將餸菜放在地下惟髮型師立刻喝止，但港媽沒有理會對方，

心諗點解唔可以放落地先？仲叫我挽住，我梗係唔聽佢講啦。

不滿將頭頂頭髮鏟走

髮型師隨後問港媽兒子所剪的髮型，港媽表示「兩邊剷青，頭頂留返短頭髮」。沒想到，髮型師二話不說將兒子頭頂的頭髮全部剪掉，港媽看見立刻問她，「點解要剷走晒？」

髮型師隨即反駁港媽「乜唔係咁樣剪咩」，她不禁憤怒表示，

如果全部剷青我就唔使搵你同佢剪啦！仲要受你氣！

不滿髮型師上載相片公審

港媽不滿兒子剪成陸軍裝，上載相片及於社交網站公審髮廊，她表示雖然剪髮收費僅30元，但她不滿兒子成為白老鼠，

做咗白老鼠當教訓，點解作為髮型師可以自把自為，服務態度非常惡劣，簡直玩嘢！」

網民︰30元期望太高

帖文引來網民熱議，不少網民批評港媽不明一分錢一分貨的道理，對於30元的期望要求過高，「30蚊想要啲咩質素同要求」。不過，另有網民到店舖與髮型師了解後爆料，指涉事港媽不理勸喻將餸菜地下，並稱港媽要求她這樣剪，「髮型師都話唔好剪太短唔好睇，但係港媽唔聽」，引來大批網民「食花生」。

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責任編輯：王明芳