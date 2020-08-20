【幻愛】順應影迷訴求推出紀念品　屯門碼頭場景文件夾+海報+明信片

▲ 順應影迷訴求推出《幻愛》紀念品，屯門碼頭場景文件夾、海報、明信片。

由高先電影有限公司發行的電影《幻愛》，在戲院關閉前掀起一陣熱潮，上映13天票房直逼900萬，更成網熱話，謝票場次場場爆滿，一票難求。可惜因為疫情，熱潮被強行煞停，不少影迷訴苦未能趕及欣賞。在此期間，電影公司推出多款電影珍貴紀念品，包括電影小說、全新一套6款劇照明信片、A4文件夾及A2版電影海報，讓觀眾在家延續幻愛。

最新推出 A4文件夾，雙面設計，以網民喜歡的場景屯門碼頭做招徠，一眾莘莘學子們可以在開學前入貨，十分有紀念價值。屯門碼頭場景一直是影迷們的心頭好，有不少觀眾更是特意到屯門碼頭「朝聖」，亦有觀眾是當地居民，大讚電影發掘出屯門碼頭日常不見的美貌。

可惜在電影中，屯門碼頭的場口全被刪減，不少網民大歎可惜，唯有用這個A4文件夾留念。

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▲ 《幻愛》A4文件夾。

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《幻愛》第一版一套6款劇照明信片極速售罄，電影公司有見及此推出第二版一套6款劇照明信片，讓影迷好好珍藏。

當中有屯門碼頭場景、李志樂（劉俊謙飾）與葉嵐（蔡思韵飾）的輔導場口等，都是網民十分深愛的場景。

▲ 《幻愛》新一批劇照明信片。

據說劇照由導演周冠威聯同主角劉俊謙蔡思韵親自挑選，影迷們都愛不惜手。

全新版劇照明信片用上更高級的紙質，令影迷們寫字時倍添質感。雖然現在疫情期間出國旅遊不容易，但可以用劇照明信片與外地親友交流，令異地溝通更有質感，亦可乘機推介港產電影。

▲ 早前兩位主角特地到電影院謝票。（發相）

早前《幻愛》曾推出海報，被影迷極快賣斷市，有不少人在Facebook專頁留言查問。電影公司因而再加推 A2海報，尺寸更適合影迷在家中或辦公室張貼。

另一熱賣的珍藏 - 《幻愛》小說版，由蔣曉薇著，根據電影創作。

小說補充了不少電影中的情節，令情節和人物角色更吸引，亦因此小說曾同樣一度賣斷市，小說現已加印2500本，好讓影迷們在疫情期間留家閱讀，繼續仔細感受這個故事。不少觀眾看畢後表示大感驚訝，發現看電影時遺下不少細節，更指電影院重開時要重看。

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