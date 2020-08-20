【近況曝光】網紅「蛇精男」消失3個月　自爆毀容崩潰：每天在抑鬱中度過

▲ 網紅「蛇精男」消失3個月，自爆毀容崩潰。

中國網紅「蛇精男」劉梓晨以V煞臉、不自然的高鼻大眼而聞名網絡。他以往經常在微博上載自拍照，亦會在社交網絡上與網民吵架，近日卻有3個月沒有更新。蛇精男終於17日現身，表示人在美國，但全臉毀容，每天在抑鬱中度過，無力更新。

自爆全臉毀容無力更新

「蛇精男」劉梓晨最後一次在微博出post是5月底，當時只寫了一句「我沒死謝謝」。事隔3個月，蛇精男終於再次微博，人在美國的他在17日寫下長文。他提到，這次是他有史以來最長時間沒有更新微博，直言在消失的幾個月裡「正在經歷從所未有的地獄般的生活」：

美國疫情確認500多萬病歷，和每天增加5.6萬確診還有暴亂的情況下，我還遭受全臉毀容的下場，使我真的無力去更新任何日常，包括文字。

全臉皮膚潰爛現紅班

蛇精男亦上載了幾張自拍照，原來他所說的「全臉毀容」是全臉皮膚潰爛。可見他的臉頰、額頭、下巴都充滿著紅色的疤痕。他表示自己近日深陷低潮：

在每天的我都在抑鬱中度過，全臉變成這樣，跟要了我的命沒什麼區別，我不知道該如何去面對我的臉，和怎麼面對以後的生活了，只有哭泣、難過、悲傷。

▲ 「蛇精男」劉梓晨全臉皮膚潰爛，狀甚恐怖。

他又提到在消失的幾個月裡，有不少粉絲私訊他，向他問好，令他非常感動。但亦有不少討厭他的網民咒罵他已經死去，令他忍不住回覆「我只想說請你善良」。

不少網民對於他皮膚的狀況感到震驚，直言「好嚇人」。亦有不少人留言為他打氣，祝福他早日康復，並教他保養皮膚的秘方及治療的方法。但亦有網民仍然繼續攻擊他，留言「你不是用大牌護膚品的嗎，我們這些貧窮的人類難以企及的」、「毀容就相當於整容啦，恭喜你」等。

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責任編輯：羅嘉欣