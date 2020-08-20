【離譜育兒】拍片單手捉腳倒吊6周大女兒　狠爸狡辯︰當馬騮養有助骨骼發展

▲ 俄羅斯一名網紅爸爸單手捉腳倒吊6周大女兒，全程由女嬰的媽媽拍片。

初生嬰兒的身體很脆弱，尤其是頭部及頸部，照顧他們要特別小心。近日俄羅斯一名網紅爸爸竟單手捉腳倒吊6周大女兒，全程由女嬰的媽媽拍片。影片放上網傳開後，網紅爸爸被狠批虐兒，他卻狡辯「當馬騮養有助骨骼發展」。

據英國《每日郵報》報道，35歲的網紅Igor Kravtasov來自莫斯科，他早前在網上發布了一段影片，影片中他們一家去露營，當時他僅用一隻手捉起6周大的女兒一隻腳，將她倒吊大力搖晃，更換手繼續搖晃初生女兒。

如公仔般搖晃女兒

初生女嬰受驚大哭，但爸爸未有就此罷休，把她像公仔般對待。他27歲的妻子Darya Getmanskaya沒有出手阻止，反而負責拍片。

網紅爸爸的行為受到非議，雖然他承認對孩子有點粗心，但他補充對養育孩子有自己的看法，只是把女兒當馬騮養，更表示此舉有助骨骼發展︰

你看小馬騮，牠們就是非常敏捷的動物。我們需要在兒童早期發展這種活動，有助於骨骼發展，令韌帶和關節變得更加靈活。

可導致嬰兒頸骨折

他的支持者亦聲稱這是特技，類似嬰兒瑜伽或嬰兒體操。不過，俄羅斯育兒專家反對他們的言論，批評倒吊嬰兒搖晃，可能嚴重損害孩子健康，更有機會導致嬰兒頸部骨折。

這名網紅爸爸最終被警方拘捕，其妻因沒有阻止惡行，亦被拘留了10天，當地社會服務機構正考慮是否剝奪這對夫婦的父母權利。至於女嬰現時在一間醫院接受身體檢查。

虐待性頭部創傷

據衞生署家庭健康服務資料，「虐待性頭部創傷」又稱「搖盪嬰兒綜合症」，指BB的頭部受到激烈的搖盪，或是在搖盪過程中頭部受到碰撞而所造成的傷害。BB的頸部肌肉是很軟弱，頭部按身體的比例是比其他兒童或成人為高的，所以頭部是較容易受傷。

「虐待性頭部創傷」是虐兒行為，TOPick曾訪問兒科專科醫生張傑，他表示刻意及快速持續搖晃嬰兒，有機會影響嬰兒腦部，他以碗內豆腐比喻嬰兒的頭部，當刻意搖晃有機會致豆腐散。如果BB的頭部受到很嚴重搖盪，腦內脆弱的組織就會晃來晃去，腦或眼底的微絲血管亦會破裂出血，或導致腦細胞受到損毀。

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責任編輯︰王明芳