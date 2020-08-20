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【新冠肺炎】袁國勇到淘大視察食肆抽風防疫　或提理據放寬晚市堂食

社會 14:47 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

袁國勇今早到過淘大花園，據悉他到場盼找出理據，探討能否放寬食肆晚市可堂食。（李軍澤fb）

新冠肺炎本地感染漸趨緩和，社會對政府是否放寬放疫措施，各持兩極意見。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，今早（20日）到九龍灣淘大花園視察，據悉逗留約2.5小時，主要到過住宅大堂、垃圾房，以及稻香酒家在內至少5間食肆，了解社區防疫成效。

九龍灣淘大花園自年初疫情爆發以來，至今住宅居民及商戶仍錄「零確診」；僅間中有人被列「緊密接觸者」需接受檢疫。消息指，袁國勇今早10時到場，並帶備儀器，量度食肆抽氣系統的換氣風速；以及了解過食肆如何執行防疫措施。

消息人士相信，袁國勇到場盼收集數據，盼探討淘大花園「零確診」有否原因；以及找出有否程序值得借鏡。他稍後或會向政府提出建議，包括盡快放寬食肆可於晚間堂食。

觀塘區議員李軍澤稱，今早接獲管理處消息，指袁國勇到淘大花園視察，屬一般巡視性質，強調並非淘大有社區爆發情況，也未有淘大花園居民錄確診個案。

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記者：吳卓峰

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