【合家歡劇場】疫情下安坐家中欣賞「國際綜藝合家歡」 Blogger媽媽推介親子節目

▲ 疫情下也可安坐家中欣賞節目。

每年的這個時候，許多家庭已經買定票欣賞由康文署主辦的「國際綜藝合家歡」。節目一直深受家庭的歡迎，有很多適合一家大細的文娛藝術演出。今年卻受疫情影響，所有節目都無法舉行，實在非常可惜。

不過有個好消息，康文署委約了多個本地藝術團體，把節目搬到網上，合作推出全新製作的網上親子演藝平台「@WeWeWebWeb合家歡」。內容相當豐富，亦充滿教育性，涵蓋了音樂、戲劇、偶劇、舞蹈、音樂劇及魔術等，我們可以舒舒服服在家免費欣賞。

老實說，現在的情況搞藝術確實非常困難，我看見藝術家花了很多心力讓他們預備了的節目可以精彩地呈現在網上，令我由衷的尊重和佩服的。當我介紹給兩個兒子觀看時，他們已經立即喜歡了。

▲ 閤家歡節目非常豐富。

讓我介紹幾個我家喜歡的節目：

《公雞的新鄰居》



細仔特別鍾意看改編自日本繪本作家岸良真由子《公雞的新鄰居》的偶劇，是有多集而每集約15分鐘的偶劇。全劇採用歐洲兒童劇場手法，用日常用品製作物件偶，每集播放後還有創作活動，教你怎樣製作劇中的道具，例如怎樣用紙包飲品盒改變成雪櫃，實在非常有趣，大人也會喜歡的。

如果喜歡偶劇，還可以看「奇想偶戲」劇團的節目《光光好》，在WeWeWebWeb合家歡網上也可找到。

芳芳劇藝《叮叮飛越遊》



這得獎繪本《電車小叮在哪𥚃？》很多家長已經很熟悉了，節目延伸內容注入影片、相片、微形世界 和動畫等元素，將電車叮叮從莊士敦道走到皇后大道東，從舊日囍帖街跳至今天利東街的遊歷 ，介紹給我們。喜歡電車的小朋友，應該會愛上這個節目。

香港五感感知教育劇場《玩轉五感樂園》



如果喜歡郁動，另外這「感官互動」劇場很適合年紀比較小的朋友。第四至六集參照互動繪本《 im bLack & whITE》的圖文表達形式，鼓勵家長和子女共同創作。每集附設「五感體驗包」 ，實際地教家長如何幫助孩子練習觀察、想像，打開他們的五感。

《音樂天才自家製》



這是我很喜歡的節目，記錄了4個於本地成長的音樂天才故事及演出，非常精彩。

一個人一首歌《 一家幾口幾對手》



由本地作詞人周耀輝與唱作人馮穎琪為十位本地不同行業的手工藝師傅創作十首原創歌曲，配上量身訂製的音樂短片，藉影像、動畫、睡前故事，和給家長同小朋友玩的手工及互動遊戲，創意了解他們的工作生涯故事。



美聲匯​《​快樂王子​》



《快樂王子》這個經典故事很多人都聽過，美聲匯今夏以王爾德的這經典名作為藍本，創作全新的音樂劇版本，並加入互動式影像投影、插畫和特殊視覺效果等元素，小兒子很喜歡musicals ，這也是他追看的節目。

WeWeWebWeb合家歡【玩學演藝】遊戲冊

除此之外，大家還可以上網下載共10頁的【玩學演藝】遊戲冊，特別為配合節目設計，適合5至12歲共8個在家遊戲：包括手工、配對、桌遊等不同玩法的親子互動遊戲。

▲ 可以下載遊戲冊在家中自行玩樂。

每張遊戲紙附有節目QR code，只要用手機掃過，便可以歡賞配合遊戲之合家歡節目。小朋友可以一面看節目、一面玩。

例如：其中一張遊戲紙「樂器對對碰」，連接到兩個不同的音樂節目，孩子欣賞完畢，可以剪下遊戲紙下方的不同樂器名稱，然後讓孩子認出剛才演出的樂器，在紙上配對。

我十分推介這些藝術節目，實在有太多精彩的表演不能一一在此介紹，像是一個免費給孩子的有趣藝術入門課程，加上遊戲冊的互動遊戲，在疫情下是另一個不錯的合家歡選擇。



WeWeWebWeb合家歡【玩學演藝】遊戲冊下載方法



線上節目重温及最新節目 ： WeWeWebWebYouTube頻道

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文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。