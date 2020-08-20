【限時優惠】百味堂4分店3天快閃優惠　購任何雪糕送一杯原味牛奶雪糕【內附地址】

▲ 百味堂推雪糕優惠，買何口味雪糕，即送原味牛奶雪糕一杯。（百味堂提供相片）

韓國高級雪糕品牌百味堂現推出快閃優惠，由8月21日至23日，凡惠顧任何雪糕口味，均可獲贈一杯百味堂原味牛奶雪糕，優惠只限3日。

▲ 百味堂雪糕與雪糕脆筒形狀更經過精心設計。（百味堂提供相片）

百味堂的皇牌原味牛奶雪糕，加入韓國百味堂自家農場有機牛奶製作，奶味香濃，帶有微微冰感，口感清爽不膩。

此外，百味堂均會因應季節而選用不同適時材料、新鮮水果、朱古力、濟洲抹茶、咖啡等，變奏出不同口味。



百味堂製作雪糕的雪糕機由韓國直送，具有專利，做出來的雪糕無論形狀、溫度和口感都獨一無二，感覺比一般軟雪糕清爽。



只限指定百味堂分店

K11 MUSEA B111

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Musea B111號舖

電話：6655 1909



K11 Art Mall

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B101A & B123鋪

電話：＋852 5206 8514



The Peak Galleria 山頂店

地址：香港山頂道118號山頂廣場1樓106 號鋪

電話：＋852 6655 1722



皇室堡店

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡B71號鋪

電話 +852 5205 1327

記者： 胡慧雯