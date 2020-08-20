【限時優惠】百味堂4分店3天快閃優惠 購任何雪糕送一杯原味牛奶雪糕【內附地址】
精明消費 15:35 2020/08/20
韓國高級雪糕品牌百味堂現推出快閃優惠，由8月21日至23日，凡惠顧任何雪糕口味，均可獲贈一杯百味堂原味牛奶雪糕，優惠只限3日。
百味堂的皇牌原味牛奶雪糕，加入韓國百味堂自家農場有機牛奶製作，奶味香濃，帶有微微冰感，口感清爽不膩。
此外，百味堂均會因應季節而選用不同適時材料、新鮮水果、朱古力、濟洲抹茶、咖啡等，變奏出不同口味。
百味堂製作雪糕的雪糕機由韓國直送，具有專利，做出來的雪糕無論形狀、溫度和口感都獨一無二，感覺比一般軟雪糕清爽。
只限指定百味堂分店
K11 MUSEA B111
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Musea B111號舖
電話：6655 1909
K11 Art Mall
地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B101A & B123鋪
電話：＋852 5206 8514
The Peak Galleria 山頂店
地址：香港山頂道118號山頂廣場1樓106 號鋪
電話：＋852 6655 1722
皇室堡店
地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡B71號鋪
電話 +852 5205 1327
記者： 胡慧雯