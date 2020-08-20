黎智英涉恐嚇男記者開審 事主稱事後患適應障礙

▲ 黎智英涉刑恐男記者被控，案件今於西九龍裁判法院開審。(陳永康攝)

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，刑事恐嚇1名報章男記者，黎智英早前否認控罪，案件今（20日）於西九龍裁判法院開審。事主X供稱，黎曾向他夾雜粗言指罵「我實揾人搞你，你唔好咁近影我，我影咗你相」。事主表示感到驚慌、焦慮及壓力大，事後曾獲轉介至精神科醫生診治；控方指精神科醫生診斷X事後患有適應障礙症。

被告黎智英（72歲）否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

案件原定昨日開審，並預計審訊3天，惟受颱風吹襲影響，案件順延至今天正式開審，控方向法庭申請預留下周一繼續審訊。辯方透露將會爭議被告當日說話的用字意思是否想傷害X， 或是否意圖令他受驚。

獲匿名令保護的報章男記者X作供指，自1995年開始報導突發新聞，期間曾轉往報導國內新聞，並於2014年佔中事件前後，被委派報導被告黎智英的新聞，主要工作包括報導黎家門外的示威，以及每個月追訪黎數次。

X供稱，2014年至案發當日，他採訪時均與黎保持距離，並指「唔需要咁近，職業操守嚟㗎」。X指於2014年11月在金鐘及2016年10月1日在灣仔會議展覽中心，拍攝黎及與他見面的人時，均與黎保持6至8米距離，但黎於第一次事件中，曾以手機向X拍照，第2次則以粗言辱罵指「我x你老母x」數次。

X續指，及至2017年6月4日本案案發當日傍晚，黎正於維多利亞公園內參與六四燭光祈禱會，X在距離黎7米外拍照及拍攝影片，近集會尾聲，人群開始散去時，X亦差不多收起拍攝工具，X望向音樂台方向10數秒，再望向黎時，黎已經近至半米，黎大聲指罵「我x你老母x，我實揾人搞x你，你唔好咁近影我，我影x咗你相」，後來黎曾走開，但又折返並再罵「我x你老母x」數次及揚言「實搞你」。

X指他當時被嚇呆，亦害怕黎當時會出手襲擊，或「有後著會搵人搞我」，X即回應黎「我唔會㗎喇，你放心啦」，部分事發經過被X的同事Y以攝錄機拍下。



X續供稱及後向公司匯報，並於當晚到警署報案。及至同年6月底及7月，X因感焦慮及驚慌而向心理治療師求助，並被轉介至精神科醫生診治。X指與醫生會見3次，曾有失眠症狀及須服食鎮靜劑等藥物，更因本案事件感到壓力龐大、害怕黎會傷害自己，而獲公司減少委派採訪黎的工作。控方開案陳詞指，精神科醫生診斷X患有適應障礙症。

辯方問及X，X所工作的報章曾安排共8名記者組成的專案小組每日監察黎的行蹤，X表示同意，並指每日均會「擺位」。辯方又向X展示其報章的新聞報導，其中有相片拍攝到大量記者圍著黎的座駕拍照，X承認當中有其報章的記者，至於被問到是否有違專業操守，X則指假若在場記者阻礙黎前行，才有違反專業操守之嫌。

辯方又問及X，其報章是否只報導黎的負面新聞。X表示只是如實報導。案件押後明(21日)早續。被告黎智英續准保釋候審。

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記者：林欣樂