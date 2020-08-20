【山野垃圾】即棄餐具遍布大帽山引野豬覓食　大帽山連姐嘆清潔工人「執到手軟」

▲ 大帽山連姐近日發現山上垃圾劇增，清潔工人「執到手軟」。

本港在新冠肺炎疫情肆虐下，雖然市面人流有所減少，但前往郊野避疫的人仍絡繹不絕。不過，在大帽山經營茶水亭多年的連姐近日發現，近月山上的垃圾明顯增加，當中以外賣餐具為主，更因此吸引不少野豬到場覓食，讓環境更為髒亂。

連姐早前拍攝了一段山上情況的片段，並經由環保團體「綠惜地球」發布。從片段可見，大帽山上的垃圾桶不少已經呈「滿瀉」的狀態，因此令垃圾桶周邊亦累積了不少垃圾，當中主要以外賣的即棄餐具餐盒及飲料為主。

這類的垃圾因此吸引不少野豬帶同一家大小到場覓食，搶吃垃圾袋內的剩菜殘羹，令袋內的垃圾紛飛，環境更添髒亂。據連姐表示，山上的垃圾近來數月明顯增加，不少都是外賣的餐具餐盒。連姐又引述清潔工人指近期山上垃圾至少增加一至兩倍，令他們的工作百上加斤，垃圾「執到手軟」。至於野豬方面的問題，連姐又透露曾見過野豬竟然可以咬爛垃圾桶覓食，讓她印象深刻。

對於山上垃圾湧現的情況，「綠惜地球」亦作出呼籲，希望郊遊人士上山野餐時，可自攜可重用餐具、器皿去野餐，同時自己垃圾須自己帶走。如需使用郊野垃圾桶，請使用有鎖蓋設計，並將垃圾放進桶內蓋好，切勿將垃圾放在桶外或地上。

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責任編輯：吳梓楓