智庫稱一國兩制指數下跌 　77.2%冀2047年續行一國兩制

▲ 民主思路公布新一輪一國兩制指數，以10分為滿分，最新指數為5.58分，當中市民給予3.39分、國際智庫評價為7.76分。（陳宛彤攝）

民主思路今日公布新一輪「一國兩制」指數，以10分為滿分，最新指數為5.58分，當中市民給予3.39分、國際智庫評價為7.76分。

民主思路委託中文大學香港亞太研究所，就「一國兩制」9個範疇作電話調查，於本年6月訪問1001名18歲或以上市民，發現最新一國兩制指數為3.39分，較去年12月下跌0.14分，而9個範疇全錄得跌幅，其中言論自由跌幅最顯著，較上次跌7.3個百分點，評分為4.04分。

另外，61.5%受訪者認為，訂立港區國安法對一國兩制有負面影響，59.2%認為，港澳辦及中聯辦發聲明對一國兩制有負面影響。

調查亦發現，市民對2047年實行一國兩制的支持度有77.2%，而有打算移民的受訪者為34.5%，較上次調查上升5.9個百分點。

民主思路召集人湯家驊認為，對於受訪者希望2047年維持一國兩制的結果有少許意外，認為有較多人希望一國兩制能夠成功，港府應加倍努力滿足市民期望。

另外，美國剛中止3項雙邊協議，身兼行會成員的湯家驊認為，中止或暫緩移交逃犯或囚犯協議，對香港影響有限，反而對美國本身損害較大，因為美國提出要求次數較多，不過中止船運雙重貨稅優惠，就會打擊香港的船運業，相信港府會想其他方法，保持香港船運對外資的吸引。

此外，就民主派是否留任一年，他認為是政治責任問題，不應以民調結果作為依歸，為一國兩制成功，議會是應該要有民主派的聲音，假如民主派放棄議會，是與港人意願背道而馳。

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記者：陳宛彤