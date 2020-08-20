職訓局：新聞傳訊業未來3年需聘逾4千新血　社交媒體管理員需求升

▲ （職訓局圖片）

職業訓練局（VTC）屬下媒體及傳訊業訓練委員會，發表「2019年媒體及傳訊業人力調查報告」。結果顯示行業整體人力需求穩定，預測2020至2023年因應行業流失，每年需招聘約1,400人，當中以廣告及公關行業佔最多，佔逾6成。

隨著科技發展，以及數碼和社交媒體廣泛應用，行業正逐步轉型，對相關人才及技能需求上升，如數碼媒體策略師、社交媒體策略師、公共關係主任等職位較以往增加。就從業員的技能需求方面，創新媒體科技應用，包括流動裝置及互動設計、專業操守及傳媒法規、同時執行多項工作及危機管理的能力等。

委員會去年10月至12月進行人力調查，抽樣訪問約1,000間媒體及傳訊業機構，包括傳媒、數碼/新媒體、廣告及公關，以及媒體製作機構；並於今年4月透過電話訪問業內人士，了解疫情及社會情況對行業的影響。

調查顯示截至去年10月，整體媒體及傳訊業約4.4萬名僱員，當中約6成半屬廣告及公關界別、約2成屬傳媒界別，其餘為媒體製作，以及數碼/新媒體界別僱員，行業僱員人數與2016的人力調查相約，整體人力需求平穩。

調查又顯示，於2016至2019年間，從事公關服務的僱員人數增長平均約為6%；從事數碼/新媒體方面的僱員人數增長約17%，相關職位如數碼媒體策略師、公共關係主任等增加較多；而報章及雜誌僱員人數則下跌約8%。

報告指，面對疫情及社會情況，經濟收縮令市場持續受壓，消費者及投資情緒亦深受影響。然而，大眾對即時新聞資訊及環球時事與金融市場相關的深入分析有更大需求；另一方面，大眾亦越趨關注不同網絡平台資訊的可靠性，從業員於專業操守及傳媒法規等方面的培訓更加重要。

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責任編輯：吳卓峰