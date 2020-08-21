【疫情減壓】周末藝遊上環型格打卡牆　文青小店尋英殖玩物回憶

▲ 這個周末不妨到上環，尋訪隱身在街頭巷里的各打卡牆。

近年中西區一帶成不少文青周末的遊樂園，除了精品Cafe和藝廊進駐，街頭巷尾也有不少IG-able的「打卡牆」，讓人發掘拍攝，以四方街、城皇街一帶尤為集中。探索完塗鴉迷宮後，不妨去小清新書店打打書釘，或到懷舊店尋訪童年回憶，半天遊已相當充實。

文青中西區周末遊，最宜以PMQ為「文化座標」，再輻射欣賞街巷之色彩活力。近年冒起眾多的牆身塗鴉，有的是相關商號邀得塗鴉師一揮型格構想，有的是藝術團夥集體創作，像互有默契地交織出一道豐麗的文藝牆風景。

▲ 位於四方街豪景台外牆，三角菱形的條充滿藝術美感。( 攝影︰馮柏偉 )

Running Man上身 巷里尋打卡牆

當中至關重要的出力者，是香港藝術團體HKwalls於2018年邀請多位本地及海外藝術家，於中上環揮毫創作，目標是把俗稱「卅間」如太平山街、荷里活道、城皇街一帶的巷弄牆身變成平台，成了一幅幅超美的作品，部分更依緩斜的地勢而畫，匠心獨運。

光是蘇豪區的酒吧，就有不少過癮作品，如士丹頓街的Brooklyn Bar and Grill，其繪滿維多利亞建築立面的牆身，就充滿Art Nouveau的味道；另一間Stazione Novella，牆上繪著如積木橫斜的建築，帶著濃濃的科幻感。

▲ 士丹頓街的Brooklyn Bar and Grill，其繪滿維多利亞建築立面的牆身，相當精細。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 在PMQ對面的食肆Stazione Novella，牆上繪著如積木懸空的建築，並以電相連，帶著濃濃的未來感。( 攝影︰馮柏偉 )

到了善慶街，又發現一幅由著名藝術家Kristopher Ho（曾以人體彩繪方式在阿Sa身上畫下百花盛放圖）繪下貌似騰龍飛躍的畫作，畫功細膩。

▲ 善慶街一幅由著名藝術家Kristopher Ho所畫的作品，畫功細緻。( 攝影︰馮柏偉 )

一直行至四方街，又有不同的風景線，如牆身是色彩鮮艷三角棱線、或仕女披上如花瓣衣裳的圖案等，都悅目怡神，值得一提的是，HKwalls也在官網設立遊覽地圖，大家趁周末不妨似Running Man般發掘巷里間打卡牆的樂趣。

▲ 位於四方街咖啡店KAFFE附近，有這幅60年代迷幻feel的花俏壁畫。( 攝影︰馮柏偉 )

文藝小確幸 見山書店

走完四方街沿路直落，就到了太平山街，除了有人氣Cafe外，亦有這間頗具口碑的見山書店。兩層高的小房子，外有黑色門窗，配搭小盆栽，滿有文青的書卷秀氣。

▲ 見山書店只高兩層，真有小洋房的氛圍。( 攝影︰馮柏偉 )

據悉取名見山，明顯取自禪偈「見山不是山」，亦與立身於太平山街有關。書店前身是一間花店，店主因愛閱讀而開書店。甫進去是一個木書架，面積不大倒真似店主的私人書舍，文學雜誌、書刊等擺放得用心，置以植物盆栽，更顯得一室清雅。

近期推介一本由Cup出版的《從前，有個香港》，由已故捷克作家在60年代旅居香港時，所繪的老香港見聞，筆調生動之餘，亦充滿Nostalgia的情懷。

▲ 見山書店的2樓是個小小閱讀角，儼如文藝小斗室。( 攝影︰馮柏偉 )



沿木樓梯上2樓，竟是個小小的閱讀室，只有4個座位可眺望街景，書架則是舊書，可見店主之慷慨。值得一提的是，見山門前的一片小空地，時有讀書會或講座，不少作家來過，如吳靄儀、陳冠中及周保松等，人少少的儼如文藝沙龍聚會，獨立書房顯得更親民而貼地，與這區的氛圍也更match。

見山書店

地址︰上環太平山街6C號

營業時間︰11am-6pm、星期六及日12pm-630pm

交通︰上環地鐵站A2出口，步行約10分鐘。

懷舊英殖雜貨店 Select 18

由太平山街向落至嚤囉街，不久就到了東街的Select 18，舊物堆得琳琅滿目，極為吸睛，無論舊時的電視機、鐘錶電話、黑膠唱片、唱機、宣傳紙品、墨鏡、電影海報等一應俱全。

▲ Select 18的舊物分門別類，有如小小的博物館，閒逛也像走入時光隧道。( 攝影︰馮柏偉 )

店主是印度裔Mido，為土生土長香港人，操流利廣東話，尤其鍾情英殖時政府的各式用品，小至印有皇冠的杯具，大至警署內的木檔案櫃、郵筒等均有收藏。Mido在葵涌有個儲物倉，甚至可搭一個英殖時期的政府辦公室場景，租予電影作拍攝之用。

▲ Mido也愛儲各式具香港風味的黑膠唱片，左邊那張梁醒波與李香琴合唱的《六合彩》相當冷門。( 攝影︰馮柏偉 )

「我們是第三代居港的印度人，父母是公務員，70年代童年好恨買玩具，不夠錢就揭汽水蓋慢慢換，買不到成年後點都想買返，就不斷搜羅。」

▲ 各式紙品收藏、電影戲橋等，Select 18亦收存妥備。( 攝影︰馮柏偉 )

據Mido所言，他的收藏分為幾個階段。「開始時玩60至70年代的歐洲傢俬，以前做時裝，前輩友人的家都超靚。搵到錢就去各地掃舊傢俬，歐洲中以德國和比利時最多筍貨，一定平過加拿大及英國。」另外Mido也愛儲各式太陽眼鏡。「幾乎眼鏡舖一結業就立刻去掃，家裏有幾萬副。」

▲ 英殖時代有皇冠嘜頭的政府部門專用杯具，今天已難覓。( 攝影︰馮柏偉 )

到了97年回歸，眼見童年時的成長回憶日漸遠去，才慢慢再儲具英殖時期的舊物，再旁及一眾已結業的士多，中間還要不斷跟老闆們「講數」。「想擁有的點都想買返，如童年時好恨一個百變龍大膠公仔，後來花了6,000元購得。以前跟一個士多老闆講，請他出讓百事汽水櫃，都傾了十幾年才得手。」

▲ 舊款的玻璃樽，中間的維他奶尤為經典。( 攝影︰馮柏偉 )

Select 18

香港上環東街14號地下

電話︰2858 8803

撰文︰馮柏偉