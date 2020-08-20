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涉騎電動單車非禮夜歸女子　警拘42歲男子

社會 15:26 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

警方今日交代有關事宜。（黃傑偉攝）

荃灣警區重案組今日(20日）拘捕一名42歲男子，涉與今年3月至8月期間，在荃灣區內發生的3宗非禮案件有關。

警方表示，荃灣區於3月至8月間發生多宗夜歸女子被非禮案件。案件分別在3月9日的大河道灣景廣場、5月4日的青山公路翠豐臺，以及8月4日的楊屋道發生。匪徒會於凌晨時份，揀選一些單獨夜歸的女子，騎著電動單車，在經過受害人身旁時對受害人上下其手的手法非禮對方。

（黃傑偉攝）

警方接獲事主報警求助，鑑於案件嚴重性，交由荃灣警區重案組第一隊接手。探員經過深入調查及翻看附近閉路電視後，鎖定一名目標男子，並於今日上午9時於荃灣葵盛西邨拘捕該名涉案男子，警方更於上址檢獲疑犯在犯案時身穿的衣物，以及涉案的電動單車。被捕男子（42歲）姓劉，報稱小販，將被通宵扣查。

荃灣警區重案組第一隊主管林碧嘉督察表示，會調查疑犯有否涉及更多非禮案件，警方強調非禮屬十分嚴重案件，最高可被判10年監禁，提醒市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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