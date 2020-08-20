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【新冠肺炎】行政會議召開特別會議　通過擴大授權政府相關人員追查確診者源頭　

政治 15:33 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指，行政會議通過政府可授權其他相關人士，追查確診源頭

本港疫情未止，衞生防護中心日前亦指出追蹤個案有難度，包括有個別人士拒絕透露行蹤等，目前對於新冠肺炎確診者的源頭，只有港府衛生官員有權追查。據悉，由於本港第三波疫情持續，行政會議今日（20日）召開特別會議，通過除了衞生署官員外，擴大授權政府相關人員追查確診者源頭。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約18宗確診個案

據了解，行政會議亦通過兩項議案，包括：1、根據《預防及控制疾病條例》（599C）下的《若干到港人士強制檢疫規例》，延長邊境管制措施一個月）；2、根據《 預防及控制疾病披露資料規例 》（599D），擴大授權政府相關人員追查確診者源頭。

對於多個建制派政黨日前建議，取得「健康碼」的市民才可進入商場和食肆，有消息指，健康碼主要是通關用的，香港的疫情未受控，廣東和澳門不敢接受香港發出的健康碼，政府暫無意推出「健康碼」以壓抑本地疫情。

【全民檢測】蔡堅指醫學會招募到100多名醫護協助檢測　反應不熱烈

有消息指當局評估推出全民檢測計劃後，確診個案或會增加，近月有個別確診個案不合作，拒絕向衞生署及警方透露行蹤，當局認為有需要增加人手加強追蹤工作。

據了解港府下月初會推出全民檢測計劃，消息指有意招募醫科學生參與檢測工作，不過醫學界擔心在過去半年醫科生的實習機會少，減少接觸病患者，進行有關檢測工作具有風險。另外，消息指政府亦向救護人員「埋手」，招募他們參與全民檢測計劃，他們參加計劃之前，需要接受抽取檢測樣本訓練。

【新冠肺炎】印度返港市民可透過其他航空公司抵港　梁子超：禁印航客機來港2周作用有限　

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記者：葉紹堅、伍瑋瑋

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