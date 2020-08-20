【鯨落】陳卓賢善用拍劇時間創作歌詞　Ian落場比賽靠張國榮名曲激勵

▲ Ian最難忘《鯨落》完成時間非常緊迫。（黃建輝 攝）

人氣組合MIRROR成員Ian（本名陳卓賢）早前推出第4首個人單曲《鯨落》，Ian更包辦新歌的作曲和填詞。公認實力唱將的Ian更接受TOPick的挑戰，以歌聲演不同心情。

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一直想當唱作歌手的Ian，親自為《鯨落》作曲填詞：「自己本身做音樂都想寫曲，今次沒打算寫詞，交完曲給監製後打算由他找填詞人，後來他聽花姐說我有興趣填詞，便問我會不會嘗試，才會促成今次的作品。」

▲ Ian同時兼顧電視劇《男排女將》。（取自Ian IG）

而《鯨落》的靈感，源於網上的一篇文章：「有日我看到一篇文，講述鯨魚死後會慢慢沉下海底，這個過程便是鯨落，小魚會不斷吃牠的屍體，直到海床鯨魚屍體會成為大海的養分，我覺得整個過程很偉大，便寫下這首歌。」

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在寫歌期間，Ian同時兼顧電視劇《男排女將》的拍攝：「時間非常緊迫，因為寫歌詞時正在拍劇，所以在不用埋位的時間，別人在休息，我便利用那段時間想歌詞。不知為什麼，很多戲份都在海邊拍攝，所以我在海邊完成這首歌的大部分歌詞，一Cut機便聞著海水味寫歌詞。」

▲ Ian包辦《鯨落》作曲填詞。（取自Ian IG）

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排球員出身的Ian，對於比賽時想到的歌曲，是哥哥張國榮的《追》：「因為排球比賽落後的話當然要追。」

Ian回憶從前當球員時，一定會經歷落後的無力感，他分享自己面對壓力的處理方法：「排球很微妙，即使落後幾分也很難追上去，所以我比賽不會看分牌，領先會鬆懈，落後又會緊張。」

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記者：鄭嘉瑤