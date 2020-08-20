  • 30°C
香港時間 : 2020820日 (週四) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【鯨落】陳卓賢善用拍劇時間創作歌詞　Ian落場比賽靠張國榮名曲激勵

娛樂 15:57 2020/08/20

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Ian最難忘《鯨落》完成時間非常緊迫。（黃建輝 攝）

人氣組合MIRROR成員Ian（本名陳卓賢）早前推出第4首個人單曲《鯨落》，Ian更包辦新歌的作曲和填詞。公認實力唱將的Ian更接受TOPick的挑戰，以歌聲演不同心情。

【Burn Out】Anson Lo新歌令花姐獻出第一次　首次單戀網上示愛以失敗告終【有片】

一直想當唱作歌手的Ian，親自為《鯨落》作曲填詞：「自己本身做音樂都想寫曲，今次沒打算寫詞，交完曲給監製後打算由他找填詞人，後來他聽花姐說我有興趣填詞，便問我會不會嘗試，才會促成今次的作品。」

Ian同時兼顧電視劇《男排女將》。（取自Ian IG）

而《鯨落》的靈感，源於網上的一篇文章：「有日我看到一篇文，講述鯨魚死後會慢慢沉下海底，這個過程便是鯨落，小魚會不斷吃牠的屍體，直到海床鯨魚屍體會成為大海的養分，我覺得整個過程很偉大，便寫下這首歌。」

【蝸牛】Anson Kong憑歌提醒自己已成長　Anson Kong自問非滿分男友：以前拍拖較自我

在寫歌期間，Ian同時兼顧電視劇《男排女將》的拍攝：「時間非常緊迫，因為寫歌詞時正在拍劇，所以在不用埋位的時間，別人在休息，我便利用那段時間想歌詞。不知為什麼，很多戲份都在海邊拍攝，所以我在海邊完成這首歌的大部分歌詞，一Cut機便聞著海水味寫歌詞。」

Ian包辦《鯨落》作曲填詞。（取自Ian IG）

【迴光物語】感激家人支持追音樂夢　Jer：從前沒有正職只靠busking也支持我

排球員出身的Ian，對於比賽時想到的歌曲，是哥哥張國榮的《追》：「因為排球比賽落後的話當然要追。」

Ian回憶從前當球員時，一定會經歷落後的無力感，他分享自己面對壓力的處理方法：「排球很微妙，即使落後幾分也很難追上去，所以我比賽不會看分牌，領先會鬆懈，落後又會緊張。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

Makeup:Rainbow Chung @Annie G. Chan 
Makeup centre
Hair: Denny Ku @ Chic Private I 
Salon
Stylist:Felix Wong ,Daniel chu
Wardrobe: Ermenegildo Zegna
場地：The Stadium 

記者：鄭嘉瑤

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR爆料】姜濤分享Anson Lo防走光大法　12成員互揭《IGNITED》MV小秘密【有片】
12:46 2020/06/23
【MIRROR爆料】姜濤分享Anson Lo防走光大法　12成員互揭《IGNITED》MV小秘密【有片】
【Burn Out】Anson Lo新歌令花姐獻出第一次　首次單戀網上示愛以失敗告終【有片】
17:06 2020/08/14
【Burn Out】Anson Lo新歌令花姐獻出第一次　首次單戀網上示愛以失敗告終【有片】
【蝸牛】Anson Kong憑歌提醒自己已成長　Anson Kong自問非滿分男友：以前拍拖較自我
18:51 2020/08/14
【蝸牛】Anson Kong憑歌提醒自己已成長　Anson Kong自問非滿分男友：以前拍拖較自我
【迴光物語】感激家人支持追音樂夢　Jer：從前沒有正職只靠busking也支持我
13:37 2020/08/18
【迴光物語】感激家人支持追音樂夢　Jer：從前沒有正職只靠busking也支持我
Mirror推出全新派台歌《IGNITED》　花姐親自落場執導360角度拍MV
13:25 2020/06/16
Mirror推出全新派台歌《IGNITED》　花姐親自落場執導360角度拍MV
Mirror 陳卓賢 歌手 組合 娛樂人物職業 ViuTV 男排女將 張國榮 電視劇 歌曲

最高瀏覽

【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
13:25 2020/08/19
【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
13:56 2020/08/18
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工
15:59 2020/08/18
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工