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立法會延任一年　勞工界倡政府儘快處理取消強積金對沖

社會 15:39 2020/08/20

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勞工界立法會議員聯同勞顧會勞方代表，要求政府儘快處理取消強積金對沖。（徐紹軒攝）

人大常委會早前決定全體立法會議員延任一年，勞工界立法會議員聯同勞顧會勞方代表今日（20日）召開記者會，要求政府在一年會期內提交及處理取消強積金對沖的議案，設立失業援助，及交代創造職位的進度。

勞顧會勞方代表鄧家彪表示，勞資雙方早已在2018年中的勞顧會上，就取消強積金對沖方案達成共識，政府承諾在2020年底提交相關條例草案，認為政府應兌現承諾，而非待2021年下屆立法會才處理。他又指，2017、2018及2019年分別有47億、44億及46.8億元強積金被對沖，料今年情況更差。

勞顧會勞方代表梁籌庭就指，得知由於疫情，政府有近三分之一僱員在家工作，致招聘工作停頓，甚至有職位在2018年發出聘書，但至現在都未埋位工作。他十分關注政府創造職位進度，政府應儘快開放招聘，並交代進度。

勞顧會勞方代表周小松稱，7月限聚令收緊後收到工友求助需長時間放無薪假，擔心未來失業率回升，故希望設短期失業援助。

而勞工界立法會議員陸頌雄批評，政府不能抱「望天打掛」心態，待疫情結束，而勞福局局長羅致光亦不應「被理論綁死」，迴避問題。他指，現時不論黨派，甚至商界政府都提出可設失業援助，政府應一改議而不決作風，不要盡信「滴漏效應」。

陸頌雄又稱，未來一年社會需復原，議會需處理財政撥款，尤其當中牽涉工務工程。他呼籲反對派「唔好做政治show」，給香港寬鬆環境。另一勞工界立法會議員潘兆平亦呼籲議員不要有太多政治爭拗，同心處理民生議題。

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記者：徐紹軒

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