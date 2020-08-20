【救救地球】微塑膠會吸附有害化學物　大西洋佈滿2100萬噸微塑膠

▲ 大西洋佈滿2100萬噸微塑膠

微塑膠污染問題愈來愈嚴重。英國國家海洋學中心近年在大西洋考察研究，撈出2100萬噸塑膠，可載滿近1000艘貨櫃船。微塑膠長期在海洋漂流，會吸附有害化學物，並危害海洋生物。

綜合BBC及衛報報道，英國國家海洋學中心的Katsia Pabortsava博士率領是次研究，測量大西洋最表層200米深度內，結果發現在這大約5％的海洋中，就已發現3種常見的塑膠，總共撈出2100萬噸微塑膠，遠高於之前估計的數字逾10倍。

2016年9月至11月，研究團隊在英國到福克蘭群島之間在12個位置收集海水樣本，結果在每立方米海水探測到多達7000個顆粒，為3種最常用也最常被丟棄的聚合物：聚乙烯（polyethylene）、聚丙烯（polypropylene）和聚苯乙烯（polystyrene）。據統計，1950年至2015年這65年間，

因為廢物管理不善而被排放到大西洋的塑膠，最高達至4700萬噸。

是次研究結果已刊登於《自然通訊》期刊（Nature Communications）。有環保組織的報告指出，即用即棄口罩是是最常見的塑料垃圾之一。Katsia Pabortsava博士表示，政策制定者需阻止塑膠污染海洋，會危及瀕臨滅絕的海洋生物。而且社會大眾也十分關注塑膠為海洋環境及人體健康帶來的問題。

食安中心：烹煮海產前要把可去除的內臟除掉

本港食安中心引述報告指出，長期在海洋懸浮的細小膠粒，顆粒表面會吸附環境中的污染物。消委會早前亦提醒，雖現時進食微塑膠對人體的影響仍未有一個定論，但由於微塑膠的大小及外觀與沉積物和浮游生物相似，現時的污水處理系統未能完全清除微塑膠，因此海洋生物可能會誤食而令微塑膠進入食物鏈。此外，微塑膠會吸附有害化學物質及釋放微塑膠內的添加劑。

據食安中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以至大如一顆黃豆般的膠粒。

在海產中發現的微塑膠，大多殘留於其消化道內。由於我們吃魚前，一般會先除去魚的內臟及把魚身清洗乾淨，所以攝入微塑膠的機會較其他通常整條或原隻食用的細小魚類（如白飯魚）和貝類（如青口、蠔）低。食安中心提醒，為減少攝入微塑膠，建議市民在烹煮前把魚類和海產徹底清洗乾淨，特別是要把可去除的內臟除掉。

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責任編輯：羅嘉欣