香港政府強烈譴責美國政府單方面暫停或終止三條雙邊協議

▲ 特別政府今日（20日）強烈譴責美國政府單方面暫停或終止三條與特區的雙邊協議。（資料圖片）

美國國務院昨日（19日）宣布暫停或終止香港特別行政區政府與美國政府簽署的三條雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判刑人的協定和對得自船舶的國際營運入息給予課稅寬免的協定。香港特區政府今日（20日）強烈譴責美國政府單方面暫停或終止三條與香港特區的雙邊協議。

政府發言人指，這些協議並非如美國總統的行政命令中所指是美國對香港的優惠待遇，而是雙方經真誠的談判後達成的雙邊協議，在治安、航運及稅務安排方面惠及兩地居民和商界。美國單方面作出的決定反映其政府不尊重雙邊以至多邊主義，應受國際社會譴責；

美國的行動被公認為是以香港為棋子，在中美關係中製造事端，特區政府對此表示強烈不滿及反對。

就暫停移交逃犯協定，發言人說一直以來，特區政府在中央人民政府的授權和協助下，以互助互惠原則，依法與美方在協定的框架下進行緊密和有效的執法合作。

自特區與美國的移交逃犯協定於1998年生效至今，特區政府為美方提供協助而成功移交美國的逃犯數目達69人，遠高於美國向香港特區移交的23名逃犯。預期暫停有關協定將對美國的執法工作構成更大影響。

有關移交被判刑人的協定，被判刑人可送回原居地，在沒有語言和文化障礙的環境服刑，而親友又能定期探望他們，幫助他們改過自新。美方終止香港和美國移交被判刑人協定的決定，令有關移交不能進行，與人道價值相違背。發言人指出，事實上，特區政府自2012年起已沒有批出被判刑人從香港移送至美國的申請。

就有關對得自船舶的國際營運入息給予課稅寬免的協定，協定指明在對等基礎上就對方居民或公司得自國際船舶營運的入息互相豁免徵收入息稅。發言人指，終止香港與美國有關協定，美國公司將須同時向美國和香港政府繳稅，而香港公司因受惠於《稅務條例》第23B條相關船運收入在港免稅的安排，則僅須向美國政府繳稅。撤銷協議將增加航運公司的營運成本，尤其美國公司須雙重徵稅，將窒礙兩地航運業發展，做法害人害己。

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責任編輯：陳子謙