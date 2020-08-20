【全球罕見個案】瑞典媽媽懷孕期確診BB出生即染疫　專家估計嬰兒疑在子宮內被感染

▲ 瑞典日前亦出現首宗初生嬰兒確診病例，初步懷疑嬰兒早在母親子宮內已被感染。

新冠肺炎疫情的全球確診數字已突破2200萬，而瑞典日前亦出現首宗初生嬰兒確診病例，初步懷疑嬰兒早在母親子宮內已被感染，有關報告日前已在瑞典醫學期刊《今日醫學》（Dagens Medicin）刊登。

據瑞典傳媒《The Local》報道，該名嬰兒目前正在瑞典南部城市馬爾默（Malmo）的斯科訥大學醫院接受治療，其母親早在懷孕期間已經確診，不過嬰兒出生後未有出現咳嗽、發燒及疲勞等常見症狀。

據當地的小兒外科和新生嬰兒護理負責人Elisabeth Olhager指，嬰兒似乎早在未出生前，已在母親子宮內受感染，但強調目前的醫院常規程序暫不用改變，她指出：「目前斯德歌爾摩地區等地雖亦有出現母親受感染的情況，但未有建立傳播鏈，所以我不認為有需要單單因為一宗病例就改變事情」。

截至目前為全，全球僅有數宗嬰兒在母親體內被傳染的病例。另據英國7月一項在《刺針兒童與青少年健康》發布的研究指，當中所追蹤的116名染疫孕婦，沒有人將病毒傳給嬰兒。據資料顯示，瑞典目前的確診人數已超過8.5萬人，死亡人數約為5800人。

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責任編輯:羅嘉欣