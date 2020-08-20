  • 30°C
香港時間 : 2020820日 (週四) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全球罕見個案】瑞典媽媽懷孕期確診BB出生即染疫　專家估計嬰兒疑在子宮內被感染

健康 16:45 2020/08/20

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

瑞典日前亦出現首宗初生嬰兒確診病例，初步懷疑嬰兒早在母親子宮內已被感染。

新冠肺炎疫情的全球確診數字已突破2200萬，而瑞典日前亦出現首宗初生嬰兒確診病例，初步懷疑嬰兒早在母親子宮內已被感染，有關報告日前已在瑞典醫學期刊《今日醫學》（Dagens Medicin）刊登。

據瑞典傳媒《The Local》報道，該名嬰兒目前正在瑞典南部城市馬爾默（Malmo）的斯科訥大學醫院接受治療，其母親早在懷孕期間已經確診，不過嬰兒出生後未有出現咳嗽、發燒及疲勞等常見症狀。

據當地的小兒外科和新生嬰兒護理負責人Elisabeth Olhager指，嬰兒似乎早在未出生前，已在母親子宮內受感染，但強調目前的醫院常規程序暫不用改變，她指出：「目前斯德歌爾摩地區等地雖亦有出現母親受感染的情況，但未有建立傳播鏈，所以我不認為有需要單單因為一宗病例就改變事情」。

截至目前為全，全球僅有數宗嬰兒在母親體內被傳染的病例。另據英國7月一項在《刺針兒童與青少年健康》發布的研究指，當中所追蹤的116名染疫孕婦，沒有人將病毒傳給嬰兒。據資料顯示，瑞典目前的確診人數已超過8.5萬人，死亡人數約為5800人。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣

相關文章

【生命鬥士】出生6個月頑疾纏身再確診　英國「神奇女嬰」戰勝新冠肺炎
21:35 2020/04/27
【生命鬥士】出生6個月頑疾纏身再確診　英國「神奇女嬰」戰勝新冠肺炎
【生命鬥士】媽媽確診誕23周早產嬰出生染疫　捱過1個月治療戰勝病魔與母重聚
14:11 2020/07/23
【生命鬥士】媽媽確診誕23周早產嬰出生染疫　捱過1個月治療戰勝病魔與母重聚
【新冠肺炎】全球首宗胎兒子宮內染疫　男嬰出生數天後腦部發炎痙攣
15:20 2020/07/15
【新冠肺炎】全球首宗胎兒子宮內染疫　男嬰出生數天後腦部發炎痙攣
病菌及病毒 環境衞生 新冠肺炎 懷孕 瑞典 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
13:25 2020/08/19
【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
13:56 2020/08/18
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工
15:59 2020/08/18
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工