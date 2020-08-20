中大醫學院改良HIFU無創治療子宮肌瘤　患者半年後無再出現症狀

▲ （經濟日報資料圖片）

子宮肌瘤困擾已屆生育年齡婦女，致經血過多或是腹痛，患者如接受高能聚焦超聲波(HIFU)無創治療，半年後仍會有近7成人症狀持續，6成人一年後需再接受治療；中大醫學院改良現有HIFU治療，並配合縮宮素，患者治療期間毋需再麻醉或鎮靜程序，並於治療6個月後未再有症狀，毋需再接受治療。

每十名正屆生育年齡的婦女，就有2至4人受子宮肌瘤困擾，子宮肌瘤屬盤腔中最常見腫瘤，絕大部分為良性，惟患婦卻會出現經血過多、腹痛症狀，如子宮肌瘤壓迫到泌尿系統，更或致尿頻、排尿困難，若壓迫到腸道，亦可能造成便祕。

除接受藥物或子宮、子宮肌瘤切除術外，患者亦可接受子宮動脈栓塞術(UAE)及HIFU非手術治療，以保存子宮。當中常規HIFU治療需於每個治療點，以2,000脈衝的1,000至1,500W/cm2高超聲波強度傳送，患者亦需先進行麻醉或鎮靜程序。

中大醫學院團隊開發改良版HIFU治療，將每個治療點改為50脈衝，能量傳送調整為相對較低強度的600-800W/cm2，同時將每個脈衝的傳送時間從50毫秒增形400毫秒，於肌瘤組織内增強能量凝聚；並以縮宮素配合，令子宮平滑肌收縮，減少肌瘤周圍的血流灌注，以防止熱量經血流循環流失，提升消融效果，免卻常規HIFU所需麻醉或鎮靜程序。

團隊研究發現，所有患者接受改良版HIFU治療後6個月，均未再出現症狀，較常規HIFU及UAE分別只有近3成及63%高，而28.3%患者可於15個月後肌瘤容積較術前縮小；亦無患者需於一年內重覆接受治療，相反接受常規HIFU治療，則有逾6成人接受需於1年內重覆接受治療。

結果顯示，改良版HIFU於影像學及臨床效果上，均具有長期的理想成效，認為新療法很可能是一種比UAE更有效的子宮肌瘤治療方法，而改良版HIFU與常規HIFU於熱感或疼痛感兩方面均沒有顯著差異。

中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪稱，HIFU雖可有效治療子宮肌瘤，但治療效果受制於腫瘤位置，治療過程亦耗時，團隊現正研究經皮穿刺微波消融術是否一個更全面的治療方案，如能夠提高能量傳送效率，可以大大縮短治療所需時間。

他稱，團隊目前正在就該治療方案進行臨床測試，希望能在2至3年時間內得到答案。是次研究結果已刊登於國際期刊《Ultrasound in Medicine & Biology》。

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責任編輯：陳正怡