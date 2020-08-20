【新冠肺炎】再多2名印傭確診　曾入住長興大廈及荃灣張大偉僱傭中心

▲ 今日再多2名印傭確診。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（20日）新增18宗確診個案，其中1宗輸入個案，涉及一名印度返港的人士；其餘17宗為本地感染病例，今日是連續18錄得雙位數確診數字。本地個案中，有12宗與之前個案相關，有6宗涉及家庭、朋友群組；另有5宗源頭不明。今日另有20宗以內的初步確診個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增2名印傭確診（編號：4592、4601），分別曾入住長興大廈2樓及荃灣張大偉僱傭中心；二人於8月17日及8月9日已入住檢疫中心。其中，該名37歲印傭（編號：4592）於長興大廈居住至8月15日後，曾到旺角花園街一個地方獨居。

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另外，長興大廈宿舍負責人早前否認曾出租予外傭，張竹君指，經警方協助調查後，該名負責人已向警方交代有關資料，當局會再作跟進及為有需要人士作檢測。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩