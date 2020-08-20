【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案　上月初以來單日確診數字新低

本港疫情未止，今日（20日）新增18宗確診個案，其中1宗輸入個案，其餘17宗為本地感染病例，今日是連續18錄得雙位數確診數字，亦是自7月8日以來最低新增數字。本地個案中，有12宗與之前個案相關，有6宗涉及家庭、朋友群組；另有5宗源頭不明。今日另有20宗以內初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增2名印傭確診，分別曾入住長興大廈2樓及荃灣張大偉僱傭中心；詳情即睇：【新冠肺炎】再多2名印傭確診 曾入住長興大廈及荃灣張大偉僱傭中心

葵涌貨櫃碼頭群組再多3人確診，全是宏記港務操作有限公司員工；詳情即睇：【貨櫃碼頭群組】宏記港務再多3名員工確診 當局已檢測3700個樣本瓶

今日新增1宗印度輸入個案，印航抵港航班累計14人確診，詳情即睇：【新冠肺炎】今日新增1宗印度輸入個案 印航抵港航班累計14人確診

此外，今日再有1人染疫後奪命，是伊利沙伯醫院92歲女病人，詳情即睇：【新冠肺炎】今日再增1人死亡 仍有660人留醫31人情況危殆

醫管局宣布，普通科門診派發深喉唾液樣本包的計劃將延長3個月。詳情即睇：【新冠肺炎】醫管局延長普通科門診派深喉唾液樣本包計劃3個月

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙