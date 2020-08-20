首違國安法被告申人身保護令高院聆訊　質疑條文等同強逼被告承認指控

▲ 於高院旁聽的女子在法庭延伸部分拍照，法官要求刪除照片及留下聯絡方法後准許離開法庭。（經濟日報記者攝）

23歲男子因駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而成為首名涉觸犯《港區國安法》被控的被告。被告早前於案件提堂時申請保釋被拒，今（20日）向高等法院申請人身保護令及保釋，被告一方質疑，《港區國安法》條文要求被告向裁判官承諾不再繼續危害國家安全的行為始獲保釋，等同強逼被告承認曾作出危害國家安全的行為。

主審法官周家明今甫開庭首先確認，他本人與另一名主審法官李運騰均為《港區國安法》下的指定法官。

代表申請人唐英傑的資深大律師戴啟思陳詞指，《基本法》及《中英聯合聲明》指明香港擁有獨立的司法系統，但《港區國安法》則影響了香港的司法獨立，包括有指定法官和最低刑期要求，反映《港區國安法》與《基本法》根本不能並存。

同樣代表申請人的大律師黃瑞紅則陳詞指，根據《港區國安法》42條有關保釋申請的條文，裁判官需有充足理由相信申請人不會繼續實施危害國家安全的行為，否則不得准予保釋。黃指出條文明顯不單涵蓋申請人將來的行為，亦包括申請人當刻的行為，即要求申請人承諾「我唔會繼續做危害國家安全嘅事」，亦即要求申請人承認他曾做過危害國家安全的事，違反無罪推定的原則。

法官李運騰質疑有關條文的目的只是為了預防罪行，進行風險評估。黃則反駁指需視乎實際情況，現實是申請人正就違反《港區國安法》的罪行而申請保釋，因此根據前文後理，有關條文就是要求申請人承認他曾做過危害國家安全的事。

戴啟思指，《港區國安法》不單賦予特首權利委任指定法官，更對相關罪行施行最低刑期為3年的要求，此舉完全影響司法獨立性，令主審法官無權自行判斷刑罰。而且《港區國安法》至今只有中文版的條文，欠缺官方確認的英文版條文，此舉將限制申請人尋求法律意見的權利。法官李運騰質疑這只是限制了律師的選擇，而申請人尋求法律意見的權利並非完全沒有限制。

案件審訊期間，一名女子涉於法庭延伸部分拍照，被帶到庭內接受法官查問。該女子於庭上承認曾於法庭延伸部分拍照，而有關照片已傳送予其男友，以告知對方法庭聆訊開始，她亦未有留意到法庭延伸部分不准拍照的告示。

兩名法官經商討後，決定要求該女子及其男友刪除有關照片，並留下兩人的聯絡方法，女子答應法官上述要求後獲准離開。

申請人早前被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。首項控罪指被告在‪灣仔軒尼詩道‬、謝斐道等一帶煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將‪香港特別行政區‬從中華人民共和國分離出去。

第二項控罪指申請人為脅迫中央人民政府或‪香港特區‬，或威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。案件押後至10月6日再訊。

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記者：楊詠渝