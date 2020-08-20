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若所有民主派議員跟從民主黨民調結果　陳志全︰ 會考慮

政治 16:30 2020/08/20

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陳志全稱，歡迎民主黨以民調決定去留。（短片截圖）

第六屆立法會延任至少一年，民主派去留爭議引關注，早前表態稱傾向留守的民主黨今日表示，將進行全港抽樣民調，以民調結果決定去留。主張杯葛議會的人民力量陳志全形容，民主黨的改變是一個進步，又表示，如果22名民主派議員都跟從相關民調，自己才會考慮。

陳志全稱，自己歡迎民主黨的建議，但強調共同進退才有意義，會繼續和不同派別商討。

對於民主黨稱，要找具公信力的獨立機構進行民調，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，至今沒有和民主黨任何人談過民調問題。他又稱，絕對尊重民主黨將去留的決定交由民調決定，但強調，進行民調前應訂清門檻，例如有超過一半或六成人反對留任，民主黨就以此為依歸。

鍾劍華在社交網站表示，有議員及各界人士呼籲支持者積極參與是次民調，而這幾天加入「意見群組」的人，確實大幅度增加，以往大約收回1萬份問卷，是次收回的問卷至今已有3萬份。

對於有意見指，意見群組這種調查方式沒有參考價值，鍾劍華反駁，這是片面的說法，雖然不是全港性抽樣，令調查的誤差更大，但他強調，每一次總結數據及發布調查結果前，都會根據在其他調查計劃中得到的資料，作多重數據加權，調查結果的參考價值仍不能忽視。

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責任編輯︰林曉君

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