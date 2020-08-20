【雙面老公】丈夫WFH工作開會好專業對家事無能　港媽呻難溝通︰以為佢有SEN

▲ 有港媽在網上大呻，從老公WFH見到他具工作能力，但家事上卻非常無能。

今年打工仔大多時間在家工作「Work from Home」，令不少港媽看清老公人前人後兩個樣。有港媽在網上發文大呻老公WFH沒有幫忙湊細路，一放假就瞓，叫老公做家事又聽極唔明似有SEN（特殊教育需要）。帖文一出引起大班港媽共鳴，紛紛痛斥老公工作萬能、家事無能，是「好難溝通嘅人形物體」。

有港媽在網上討論區《親子王國》開帖文「講下老公」，投訴老公WFH與不在家分別不大，只有食飯才出來，放假就瞓，有時間都是玩手機、打機或看Netflix，「又係我一個人湊細路」。

港媽還覺得老公對家事的理解能力有問題，經常聽不到或要極力強調好多次，質疑老公處理家事如有SEN，是否男人天生在家事上有「自我保護機制」。

對家事理解能力超低

帖文引起大量港媽共鳴，直言大家的老公也差不多，並群起攻之。有港媽認同老公在家事上理解能力超低，明明老公是專業人士；有人還形容老公在家好像靈魂遊走，對他說話總是不明白。

同佢講一件指令係接收晤到，要重複再重複，即使WhatsApp有埋字比佢睇，都會理解唔到，佢哋個腦係點構造？

港媽︰好難溝通嘅人形物體

有港媽的老公也是專業人士，見他WFH與同事開會「好smart」；但相反在家中「好似弱智」。即使老公是一名醫生，工作無得頂，「但屋企事情就低能到一個點」。

喺屋企佢係一個唔function兼好難溝通嘅人形物體，但佢喺工作上，客戶對佢讚不絶口，我真係懷疑眼晴。

有人更寧願老公出去返工，自己和女兒都覺得他Home office好煩，幸好老公肯關心頭家。

有老公WFH隨時幫手維修

部分港媽認為男人都是以工作為重較好，除了給家用之外，就沒有其他用途，「當佢唔喺度個人舒服啲，真係要睇開啲」。最嬲是叫老公幫手做家務，清洗抽油煙機叫足6個月仍未做，「廁所廁紙得返兩格，留俾你換」。

不過都有一些幸運港媽讚老公顧家，WFH有幫手湊小孩和沖涼，並會偷時間跟孩子上網課、練琴和整曲奇，有老公全天候在家更可隨時做維修，上至電器，下至玩具。「男人都係咁，家事都唔好旨意佢。」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲