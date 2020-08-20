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中電增加逾60個實習位予應屆畢業生　較去年增加超過一倍

社會 16:33 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中電新增實習及見習名額助青年規劃事業。（中電圖片）

為進一步加強對青年人的支援，中電控股及中華電力最新推出「中電畢業生實習計劃」，為應屆大學畢業生提供一年實習工作機會，名額逾60個。連同每年恆常招募的見習職位，今年共提供約 130 個實習及見習名額助畢業生就業，較去年增加超過一倍。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案　上月初以來單日確診數字新低

「中電畢業生實習計劃」為應屆大學畢業生提供一年實習機會，讓他們在中電控股及中華電力不同部門實習及累積工作經驗，當中包括工程、環境事務、資訊科技、 會計、銷售及市場推廣和人力資源等工作範疇。凡具有相關學科學士或碩士學位的應屆畢業生，有良好的學業成績和溝通技巧等，均可以報名。

此外，為支持青年人在職業專才教育範疇升學進修，中華電力今年由中電社區 節能基金撥款 150 萬港元推出中電職業專才教育獎。於 2020/2021 學年修讀職業訓練局職業專才教育課程的學生，如有經濟困難，經職業訓練局推薦，每人可獲二萬港元資助，協助他們在學業及事業方面的發展，首年名額約有 75 名。

詳情可瀏覽中華電力網頁：http://clp.to/graduate-internship-c

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭家穎

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