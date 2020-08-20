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【BB來了】李亞男IG騷6個月孕肚　網民送祝福意外爆出胎兒性別

娛樂 17:57 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

網民意外爆出李亞男的胎兒性別。

王祖藍於父親節公布太太李亞男懷有第二胎，懷著二寶的李亞男在昨日（8月19日）於社交平台分享孕照，氣色好又漂亮的李亞男獲網民大讚之外，當中有網民留言指李亞男陀仔，而準媽媽亦未有否認，似乎可以湊成「好」字，難怪早前王祖藍說：「我們生完這個都收工的了。」

昨日，李亞男於IG貼出靚孕照，只見她摸著孕肚。

【BB來了】王祖藍父親節宣布再做爸爸　李亞男騷孕肚報喜懷二寶

李亞男晒孕照。（取自instagram）

李亞男再做媽媽

當中更人英文寫道：

More than half way through pregnancy 💪🏻❤️ praise God baby is steady and doesn’t make me feel uncomfortable, and always travelling with me. Another sweet angel 

keep it up to all the moms out there

李亞男不是分享家庭照。（取自instagram）

內容大概是已懷孕超過一半以上，感謝上帝，寶貝亦很穩定，不會讓她感到不舒服，並且總是和她一起遊玩，是另一個甜蜜的天使。

不少網民也讚李亞男這準媽媽很美麗，但當中一位女網民說：「she put a boy angel」，未知是否根據孕肚的形狀作出猜測，而李亞男就未有作出否認，若是真的話，可以湊成「好」字。

李亞男跟王祖藍於2015年的情人節在教會舉行婚禮，又於迪士尼樂園設童話婚宴。女兒王天韻（Gabrielle）前年12月聖誕前夕出世，小天韻現已1歲多。

【豪宅曝光】王祖藍拍真人騷放閃千呎愛巢　全屋掛滿李亞男相盡展愛妻本色

李殲男跟女兒Gabrielle。（取自instagram）

祖藍多謝祝福

在今年6月，王祖藍公布太太懷第二胎時曾向TOPick表示：「多謝大家祝福，其實今次都是計劃之中，因為之前同Leanne共識，都是等Gabby滿咗1歲先再追多個，現在timing都真是好感恩。我們生完這個都收工的了，因為兩個夠晒數，亦不想老婆太辛苦。」

當被問是仔定女，祖藍即指：「我給了tips的了，大家估吓啦！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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