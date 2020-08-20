【BB來了】李亞男IG騷6個月孕肚 網民送祝福意外爆出胎兒性別
王祖藍於父親節公布太太李亞男懷有第二胎，懷著二寶的李亞男在昨日（8月19日）於社交平台分享孕照，氣色好又漂亮的李亞男獲網民大讚之外，當中有網民留言指李亞男陀仔，而準媽媽亦未有否認，似乎可以湊成「好」字，難怪早前王祖藍說：「我們生完這個都收工的了。」
昨日，李亞男於IG貼出靚孕照，只見她摸著孕肚。
【BB來了】王祖藍父親節宣布再做爸爸 李亞男騷孕肚報喜懷二寶
李亞男再做媽媽
當中更人英文寫道：
More than half way through pregnancy 💪🏻❤️ praise God baby is steady and doesn’t make me feel uncomfortable, and always travelling with me. Another sweet angel
keep it up to all the moms out there
內容大概是已懷孕超過一半以上，感謝上帝，寶貝亦很穩定，不會讓她感到不舒服，並且總是和她一起遊玩，是另一個甜蜜的天使。
不少網民也讚李亞男這準媽媽很美麗，但當中一位女網民說：「she put a boy angel」，未知是否根據孕肚的形狀作出猜測，而李亞男就未有作出否認，若是真的話，可以湊成「好」字。
李亞男跟王祖藍於2015年的情人節在教會舉行婚禮，又於迪士尼樂園設童話婚宴。女兒王天韻（Gabrielle）前年12月聖誕前夕出世，小天韻現已1歲多。
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祖藍多謝祝福
在今年6月，王祖藍公布太太懷第二胎時曾向TOPick表示：「多謝大家祝福，其實今次都是計劃之中，因為之前同Leanne共識，都是等Gabby滿咗1歲先再追多個，現在timing都真是好感恩。我們生完這個都收工的了，因為兩個夠晒數，亦不想老婆太辛苦。」
當被問是仔定女，祖藍即指：「我給了tips的了，大家估吓啦！」
撰文 : TOPick柴犬出動