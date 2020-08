【BB來了】李亞男IG騷6個月孕肚　網民送祝福意外爆出胎兒性別

王祖藍於父親節公布太太李亞男懷有第二胎,懷著二寶的李亞男在昨日(8月19日)於社交平台分享孕照,氣色好又漂亮的李亞男獲網民大讚之外,當中有網民留言指李亞男陀仔,而準媽媽亦未有否認,似乎可以湊成「好」字,難怪早前王祖藍說:「我們生完這個都收工的了。」

昨日,李亞男於IG貼出靚孕照,只見她摸著孕肚。

▲ 李亞男晒孕照。(取自instagram)

李亞男再做媽媽

當中更人英文寫道:

More than half way through pregnancy 💪🏻❤️ praise God baby is steady and doesn’t make me feel uncomfortable, and always travelling with me. Another sweet angel

keep it up to all the moms out there