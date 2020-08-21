【卵巢癌】卵巢癌成女性癌症殺手 生殖細胞瘤專攻年輕女性有患者確診時只得9歲

▲ 生殖細胞卵巢腫瘤專攻年輕女性，有患者確診時只得9歲。

卵巢癌是本港女性第7號癌症殺手，由於早期病徵不明顯，故亦有「隱形殺手」之稱。不少人認為卵巢癌多發生於年長婦女，事實上，卵巢惡性腫瘤有很多類型，其中一種名為「生殖細胞瘤」的卵巢惡性腫瘤，專攻年輕女性，養和醫院婦產科專科醫生譚家輝接受TOPick訪問時指出，臨床發現有患者確診時只有9歲。

9成屬表皮卵巢癌 生殖細胞瘤多見於年輕女性

譚家輝表示，卵巢惡性腫瘤的種類繁多，一般可按細胞的來源分為幾類，其中最常見是表皮卵巢癌，顧名思義發生在卵巢表皮，佔整體患者約9成，確診年齡中位數為52歲左右，大約有一半人在收經前就會發病。

除了表皮卵巢癌，亦有不少女性患生殖細胞瘤及間質細胞瘤。譚家輝續指，生殖細胞瘤源頭來自生殖細胞，與常見的癌症不同，多見於年輕患者，一般發病年齡為10至20多歲，過往曾有患者發病時僅得9歲。

生殖細胞瘤的成因至今仍然未明，很多患者因發現腹部腫脹、有異物感，求醫檢查後才確診。

而間質細胞瘤的發病年齡層則較廣，部分年輕患者可能20至30歲出頭就確診，亦有不少人40歲後才發病。此類腫瘤會分泌雌激素，影響月經周期，假如女士發現經期紊亂或突然停經，切勿掉以輕心。



早期卵巢癌病徵不明顯

他指出，卵巢癌初期症狀不明顯，很多病人出現明顯徵狀時，已經屬於後期。以表皮卵巢癌為例，常見的徵狀包括腹脹、有飽滯感，因腫瘤可能壓逼腸道，令病人覺得進食後消化不良、「唔落格」，故有不少卵巢癌病人由腸胃科醫生轉介。

至於後期的病人，若腫瘤不幸地擴散至其他器官，如影響到腹膜，可能會出現腹水，令腹部脹起，無法進食，甚至呼吸困難。他又指：

腫瘤的大小未必會影響期數，曾有病人的腫瘤去到胸口這麼高，亦只是第一期，所以期數要視乎腫瘤有沒有擴散至其他部位。

治療方案視乎腫瘤擴散程度

卵巢癌的治療方法主要包括手術和化療，一般視乎腫瘤的類型、期數及擴散程度而定。若癌細胞未擴散至卵巢外的部位，通常只需進行手術切除相關器官，再決定是否有需要進一步做任何化療。



但假如患者確診時，癌細胞已擴散至其他器官如肝臟、肺臟等等，病情較為嚴重，醫生一般會先抽取組織或腹水，進行細胞檢驗，判斷最合適的治療方法，例如先接受化療控制腫瘤，將其縮小，再進行手術。

不少少女年紀輕輕就患上生殖細胞瘤，接受手術後將來的生育能力會否受影響？譚家輝表示，對於生殖細胞瘤，一般會採用混合藥物治療，而這些藥物對剩餘一邊的卵巢，或子宮的功能影響相對較小，根據過往的案例，不少生殖細胞瘤患者接受手術和化療後，仍能保存生育能力。

他補充，由於卵巢癌症狀不明顯，很多婦女發現已經屬於後期，故建議女性定期進行身體檢查，以及早發現腫瘤。

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記者：沈佩珊

拍攝：文子健、沈佩珊 剪輯：文子健