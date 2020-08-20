【貨櫃碼頭群組】宏記港務再多3名員工確診　當局已檢測3700個樣本瓶

▲ 葵涌貨櫃碼頭群組感染人數增至71人。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（20日）新增18宗確診個案，其中1宗輸入個案，其餘17宗為本地感染病例，今日是連續18錄得雙位數確診數字，亦是自7月6日以來最低新增數字。本地個案中，有12宗與之前個案相關，有6宗涉及家庭、朋友群組；另有5宗源頭不明。今日另有20宗以內初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案 上月初以來單日確診數字新低

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多3名在檢疫中心的宏記港務操作有限公司員工確診（編號：4588、4589、4590），令葵涌貨櫃碼頭群組感染人數增至71人。她稱，3人均曾使用過碼頭的休息室，分別負責抓結、裝卸和驗櫃的工作。

【新冠肺炎】再多2名印傭確診 曾入住長興大廈及荃灣張大偉僱傭中心

她又指，當局在碼頭派發8000個樣本，截至昨日（19日）目前已測試約3700個檢測樣本，仍有1000個以上樣本瓶送到化驗所等候檢測。

張竹君又指，起初聯絡葵涌貨櫃碼頭時知悉該處有3000人要檢測，後來又擔心不足，應碼頭要求提供更多樣本瓶，目前已派發6500個樣本瓶，相信已涉及大部分碼頭員工，若其他人員如後勤、平時不常在碼頭工作的人有需要，都可以派發給他們。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙