和諧之家推短期酒店住宿計劃　疫情下盼助紓緩家庭衝突困擾

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「留家抗疫」變成生活常態，和諧之家發現，家庭成員相處時間增加，或有較高危機面對家庭爭執。他們宣布推出短期住宿計劃 – 「5S和諧站」，為面對家庭衝突及困擾而需要短期及安全住宿的人士而設，盼緩衝緊張的家庭關係。

合適人士會安排入住指定的酒店，住宿期由5天至兩星期不等， 期間有個案工作員跟進、評估並轉介後續服務。和諧之家認為，疫情下留家抗疫、在家工作、在家學習成為了新的家庭生活常態，家庭成員在家裡的相處時間多了﹐對於那些居住在擠迫環境，與家人關係冷淡及不和的家庭；或因經濟下滑，面對失業而情緒焦慮的人士，他們有較高危機面對家庭爭執。

如不幸遇上家庭紛爭，和諧之家建議雙方應理性商量，倘未能處理，應及早尋求專業人士協助，紓緩內心壓力，以免家暴發生。

如在家庭衝突中出現情緒失控或安全受到威脅，可按三招保護自己：

倘感心跳加速、發熱出汗、發抖、呼吸急促時，應先深呼吸，離開衝突現場，先冷靜下來

如對方手持「武器」或暴力，應立即逃離現場，並報警求助

離開後，不要壓抑自己的情緒，可致電親友或社工傾訴

如正在面對家庭問題困擾的人士，可致電以下和諧之家熱線求助：

24 小時婦女求助熱線 : 2522-0434

MAN (男士)熱線 : 2295-1386

小白兔心聲兒童熱線 : 2751-8822

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責任編輯：吳卓峰