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《蝙蝠俠》遊戲開發商女員工揭公開信　斥公司忽視性騷擾問題

職場 16:49 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

近日，《蝙蝠俠》遊戲開發商一位女員工向《衛報》爆料，指2年前曾向公司高層反映職場不平等問題，至今公司仍未解決。

近年，不少遊戲開發商爆出各種性騷擾問題，《蝙蝠俠》遊戲開發商Rocksteady近日就陷入職場性騷擾醜聞。近日，該公司一位女員工向《衛報》爆料，指2年前曾經向公司高層反映職場不平等問題，但至今公司仍未有效解決問題。

Rocksteady為華納兄弟互動娛樂旗下遊戲開發商，總部位於倫敦。該公司共聘請16名女性員工。據報道，當中有10位女員工曾經在2018年聯署並去信公司高層，指公司內部存在一些無法令人接受的行為。當中包括性騷擾，辱罵變性人，甚至受到言語攻擊及貶低等行為。

事實上，當年Rocksteady亦曾經就此事召開會議，但參與者被要求簽署一份聲明，表示願意接受公司安排。該名女性員工就斥責，公司忽視有關問題的嚴重程度，目前仍在職場中受到性別歧視，性騷擾等不當行為。她續指，公司員工輕視女性的態度更延續到產品設計中，例如透過Poison Ivy和Harley Quinn等遊戲角色設計，以及服裝造型來貶低女性。

上週四（13日），《衛報》就此事尋求該遊戲開發商的回應。Rocksteady發言人表示，承認曾經收到員工的聯署，而公司亦會繼續採取措施，以建立具包容性和多樣性的企業文化。最近，該公司管理層亦再次召開全體員工會議，進行有關討論，更承諾會採取新措施，防止公司有性別歧視等問題出現。

責任編輯：李寶如

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