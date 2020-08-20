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【美國研究】微塑膠入侵人體器官　肝脾肺腎均檢出雙酚A或致癌及不育

食用安全 16:54 2020/08/20

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微塑膠入侵人體器官，肝脾肺腎均檢出雙酚A。

微塑膠污染問題日益嚴重，多個研究均指出微塑膠已出現於海鮮、飲用水、鹽、空氣中，並透過飲食及呼吸進入人體。日前又有美國研究解剖24具屍體，抽出46個器官樣本，發現全部器官均含有微塑膠及雙酚A。

據《Forbes》報道，研究人員在24具屍體中的47個肝、脾、肺、腎樣本進行研究，了解這些可能接觸或過濾到微塑膠的人體器官。結果發現每個測試個體的每個樣本，都發現雙酚A（BPA）。BPA是製造塑膠的一種化學物質。

研究負責人員Arizona State University的Rolf Halden表示，「如我們相信到處都有塑膠，但我們身體裏就沒有，這實在太天真。」

這些不可降解的物料可存在於任何地方，並進入及在人體組織內累積，而我們仍未知道這對健康有什麼影響。

米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心曾接受TOPick訪問時表示，有研究指經常接觸雙酚A可影響內分泌系統，從而增加嬰幼兒過度活躍、焦慮級抑鬱的機會、或增加孕婦流產或早產風險、影響生育能力、增加患高血壓、二型糖尿病、心臓病、前列腺癌、乳癌及肥胖等風險，亦可影響甲狀腺、肝臟、及免疫系統的功能等。

不過，上述大部份為動物研究，對於人體影響的研究證據仍不足，另有研究指現時從食物或飲品中接觸到的雙酚A份量，並沒有對明顯人體構成健康問題，故醫學界暫亦未有定論。

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責任編輯：楊宛茜

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