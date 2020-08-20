【開學安排】家長宜與孩子檢討網課成效　培養自發性學習迎接新學年

▲ 家長宜趁暑假，與孩子檢視過去半年上網課的成效。（i-stock圖片）

在家上課與真正回到學校的課堂學習，其效率和效果當然不一樣。

孩子們在鏡頭前，與真正面對老師的態度，和在同學們之間所發揮的個人表現，也會不一樣。

上一個學年，小表弟在上課時常常偷望媽媽，在回題時會因為怕答錯，會先看媽媽給他的暗示才行動去回應老師；而在鏡頭前的大表哥，雖然自己上課，媽媽沒有在旁影響他，但也跟真正在學校上課時不一樣，自律性和積極性都變差了，他對學習的興趣也低了。

老師在鏡頭的另一方，對孩子只是略知一二，但在孩子身旁的父母卻可以看得更透徹。所謂旁觀者清，在開學前，父母便應與孩子把過去學校網上學習安排的好壞、帶來的得失，以致孩子個人的得着或失落，跟孩子一起檢視，以便帶領孩子檢討自己，在回顧中為新學年作出改善和調整，以一個新的「我」來迎接新開始。

9月再次開學時，小表弟的媽媽應該要學習放手，好讓孩子能獨自學習，以培養他自發性的積極參與和學習態度，以免被他的逃避心態埋沒了。

同樣地，上學年大表哥在鏡頭前沒那麼積極參與，回應態度也不積極，令他在過去一段日子對學習的興趣大減，媽媽應鼓勵他自律地做回從前的自己，即使沒有老師和同學在身旁。

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「檢討網課成效積極迎新學年」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2