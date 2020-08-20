【2020中秋節】本地新品牌花玥100%手工製月餅　限量花形月餅採韓國唧花手藝

▲ 手工「花」式月餅外觀相當吸睛，玫瑰花像徵真誠的愛，牡丹花像徵圓滿與富貴。（《花玥》提供）

還有個多月就到中秋節，大家揀好月餅未？全新本地品牌「花玥」推出3款精緻手工月餅套裝，包括「明月映照花盛開」流心奶黃手工月餅，「錦繡花下常相見」手工牡丹花月餅及手工玫瑰花月餅，每款都是100%本地手工製造，外形相當漂亮，現在購買更可享限定優惠價。月餅數量有限，喜歡的朋友就記得留意啦！

▲ 兩款手工花月餅現以優惠價$298發售，一盒3件。（《花玥》提供）

▲ 3款新口味任揀。（《花玥》提供）

兩款手工「花」式月餅外觀相當吸睛，玫瑰花像徵真誠的愛，牡丹花像徵圓滿與富貴。以韓國唧花手藝製作，一片片像真度極高的花瓣散發淡淡杏仁香。口味方面，有台式芋泥、中式紅豆和日式紫薯，全以低糖配方製作，那就不怕吃得多月餅變肥啦！

不單月餅精緻，連月餅盒都相當講究。手工花月餅的盒子以溫室花朵為概念，打造華美的透明玻璃月餅盒，高貴典雅。

▲ 流心奶黃手工月餅，現以優惠價$268發售，一盒8件。（《花玥》提供）

除了新口味、新造型，當然少不了超受歡迎的經典流心奶黃月餅啦！以鹹蛋黃、牛油、雞蛋、椰漿、忌廉及吉士粉製作的流心奶黃餡料，棉香豐郁配上牛油味香濃的月餅皮，非常吸引。

此款更會配上磁控LED月光燈盒，慢慢打開時可見到月亮圖案不斷變化，打開內置的LED燈更可看到一個立體的絞潔明月，十分浪漫。

如欲訂購，可到「花玥」官網：請按此

記者：Panda