警方海關消防聯合於元朗反黑　拘325人涉黃賭毒

▲ 執法人員檢獲大量毒品、賭具、未完稅香煙等物品，總值超過52萬元。（黃傑偉攝）

因應本港爆發新冠肺炎疫情，娛樂場所須停業，黑幫疑藉此「擴充業務」，包括經營色情場所、非法賭檔、危險藥物派對、無牌酒吧、非法油站等，警方、消防及海關於本月11日至19日期間，在元朗、天水圍、八鄉一帶進行代號「勇晉」的跨部門反黑聯合行動，行動中共拘捕325人，其中11人有黑社會背景。

行動中搗破2個色情場所、11個非法賭檔、1個釣魚機賭檔、2個毒品派對場所、3間無牌酒吧及3個非法油站，325人被捕，包括157男、168女，年齡介乎17至82歲，5人是非法入境人士、3人持雙程證、1人持行街紙，另外有11名人士有黑社會背景。他們涉嫌多條罪名被捕，包括經營色情場所、非法入境、經營非法賭檔等。當局亦不排除以涉嫌違反「禁聚令」作出票控。

▲ 警方、海關及消防聯合進行反黑行動。（黃傑偉攝）

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛表示，行動中撿獲值1萬元的氯胺酮（K仔）及冰毒、大批吸食毒品工具、6萬元賭款、3萬支未完稅香煙、逾5,000公升未完稅汽油及逾1萬公升油渣，檢獲的物品總值超過52萬港元。

海關私油及一般調查組指揮官黃惜忻稱，海關分別於元朗朗漢路及天水圍田下路搗破2個非法汽油站，無論其規模、檢獲的私油數量都是近年罕見，其中於8月12日檢獲的4200公升私油，為過往12年來同類案件中的最大宗，估計涉及跨境車輛因疫情未能到內地入油，不法份子疑趁機利用機會提供私油，相信私油由海路來港。

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記者：黃傑偉