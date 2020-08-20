【香港經濟】7月綜合消費物價指數按年跌2.3%　3年多以來首現跌幅

▲ 7月綜合消費物價指數較去年同月下跌2.3%。（林宇翔攝）

政府統計處今日（20日）公布，7月綜合消費物價指數較去年同月下跌2.3%，是自2017年2月以來，首次出現通縮，按月則上升0.7%，跌幅主要是由於7月政府代繳公營房屋租金，以及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分二租金。

統計處指，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，7月基本通脹率為0.2%，按月下跌1個百分點，主要是由於外出用膳費用下跌和本地交通費用跌幅擴大所致。

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政府發言人表示，由於新冠肺炎在全球大流行令經濟情況仍然十分疲弱，基本通脹率在7月份顯著緩和至0.2%，而本地感染個案近期急升，導致飲食業經營環境變得更為嚴峻，令外出用膳價格在7月轉為按年下跌，是自2004年初以來的首次。

發言人稱，與此同時，港鐵自該月起提供額外車費折扣，令交通費用的跌幅明顯擴大。多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力亦進一步減退。展望將來，鑑於環球和本地經濟狀況低迷，在今年餘下時間，外來和本地的價格壓力應會維持輕微，政府會繼續密切留意通脹情況以及通縮風險。

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記者：陳曉瑩