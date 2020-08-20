洗衣液、洗衣膠囊大比拼　選擇洗衣產品3要點

洗衣產品大多是平價消耗品，每次洗衣成本僅僅是「一個幾毫」，但你有沒有留意產品的性價比如何呢？洗衣產品能否容易儲存？有時清洗完一機衣服，依然有殘留的臭味，或晾曬完仍會令鼻敏感發作或皮膚發癢，到底洗衣產品需要具備哪些功能才稱得上「洗得乾淨」呢？要選擇實惠又好用的洗衣產品，不妨留意以下三點！

洗衣成本比拼：洗衣液VS洗衣膠囊

今次會以潔霸洗衣液作參考，比較一下洗衣液和洗衣膠囊的各項表現。

假設洗一機4至5公斤的衣物，你需要使用一粒洗衣膠囊，洗衣費用約為港幣1.5元至2.8元。如果使用潔霸淨味抗臭Plus洗衣液30克，洗衣費用為港幣0.7元。由此可見，洗衣膠囊的洗衣成本，較洗衣液高出一倍或更多！小數怕長計，使用洗衣液更加實惠，性價比較高。

▲ 清洗4公斤的衣物，需要使用1個洗衣膠囊（平均港幣2元）或30克潔霸洗衣液（港幣0.7元）。

此外，洗衣液可以按清洗衣物的重量調節使用份量，溶解速度快、用量精簡且方便使用。如果清洗4、5件T-恤，只需要使用五分之二樽蓋的洗衣液，清洗十多件衣物，則可以使用二分之一樽蓋的洗衣液；但使用洗衣膠囊，則不論需要清洗的衣物多寡，也需要使用1個洗衣膠囊。尤其在疫情之下，大家尤為注重個人衞生，外出時穿過的衣物也會即日清洗，自由調節用量的洗衣液無疑是更實惠之選。

▲ 使用洗衣液可以根據清洗衣物的重量調節洗衣液份量，然而使用洗衣膠囊，即使清洗2、3件衣服也需要使用1個洗衣膠囊，不太划算。

儲存比拼：洗衣液VS洗衣膠囊

洗衣膠囊還有一個缺點，在潮濕、炎熱的環境下，其水融性膠膜會融解，甚至令收納在盒內的洗衣膠囊黏結成團。香港濕度高，洗衣膠囊容易因為潮濕而報廢，但洗衣液在儲存上便沒有這方面的憂慮。

▲ 在香港，夏天的濕熱天氣容易令洗衣膠囊融化，黏結成團無法使用。

淨味除臭關鍵：殺菌兼可持續

眾所周知，潮濕和高溫的環境容易滋生細菌，衣服也是。想要衣物帶有清新的味道，不單需要使用具有除臭、抗臭功能的洗衣產品，更要殺死臭味的源頭——細菌。

具有殺菌及持續抗菌功能的洗衣用品，才能殺死衣物上的細菌，並有效抑制細菌滋生，徹底去除異味。例如潔霸淨味抗臭Plus洗衣液，便具有雙效消臭力，能強效99.999%殺菌及抗菌，徹底去除汗味、噏味及霉味等臭味，無論是洗衣、晾乾、收納在衣櫃，甚至穿上身，都能時刻防止異味產生，保持衣物清新淨味，消毒效果更超越日曬！

▲ 潔霸淨味抗臭Plus洗衣液能強效殺菌及長效抗菌。

防止塵蟎滋生：洗走皮脂污垢

不少香港人也有鼻敏感的問題，其中一個致敏原便是微細的蟎。除了寢具，日常衣物也容易出現蟎，所以需要防蟎功能的洗衣用品。以潔霸防蟎成分Plus洗衣液為例，其獨有MDJ防蟎成分，可以達至驅離蟎的效果，同時亦運用了日本技術，強效殺菌99.999%，更能去除蟎賴以為生的皮脂污垢，全面保障家人免受細菌和蟎的侵害。

▲ 潔霸防蟎成分Plus洗衣液，能強效殺菌及驅離蟎。

潔霸防蟎成分PLUS洗衣液銷售點

HKTVmall： https://bit.ly/3h59Flf

百佳超級市場：https://bit.ly/322Xmj7

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潔霸淨味抗臭Plus 洗衣液銷售點

HKTV Mall：https://bit.ly/3aA2Q8X

百佳超級市場：https://bit.ly/34bgbDh

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（資料由客戶提供）